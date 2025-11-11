Catalunya diseña su red ferroviaria del futuro: tres nuevas estaciones AVE, empresa pública de trenes y dos grandes ejes que reordenan el mapa

[Accesible en modo lectura] El Govern ha aprobado este martes la Estratègia Ferroviària de Catalunya 2025-2050, el documento que marcará la hoja de ruta de la movilidad sobre raíles de las próximas décadas. El plan, presentado por la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, define una red pensada para duplicar la capacidad del sistema actual, crear tres nuevas estaciones de alta velocidad —en los aeropuertos de Girona y Reus y otra en el Penedès—, impulsar dos grandes ejes estructurales