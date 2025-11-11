Catalunya diseña su red ferroviaria del futuro: tres nuevas estaciones AVE, empresa pública de trenes y dos grandes ejes que reordenan el mapa

[Accesible en modo lectura] El Govern ha aprobado este martes la Estratègia Ferroviària de Catalunya 2025-2050, el documento que marcará la hoja de ruta de la movilidad sobre raíles de las próximas décadas. El plan, presentado por la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, define una red pensada para duplicar la capacidad del sistema actual, crear tres nuevas estaciones de alta velocidad —en los aeropuertos de Girona y Reus y otra en el Penedès—, impulsar dos grandes ejes estructurales
| etiquetas: cataluña , ferrocarril , transporte , futuro
elmon.cat/es/sociedad/transporte-infraestructuras/el-estado-solo-ha-ej
Las Tenerias, dudo mucho que esté pagada por un ayuntamiento, pero por si acaso, me callo.
Y solo por recordarlo, cualquier comunidad puede pedir competencias de los cercanias. Y pueden construirlos y gestionarlos con la única condición de que no salgan de la comunidad autónoma en cuestión. Y mira que bien nos ha ido con el Parque Warner, Navalcarnero o la L9 de Metro, que ni Renfe quiso explotarla y terminó dando dolores de cabeza como línea de metro.
Por cierto la de las tenerías hasta donde me contaron la pago Pinto y ahí lleva medio construida unos 10 años
Precisamente al ser una colonia pagamos más impuestos a la metrópolis que el resto de españolos.
Además prometer, planificar y presupuestar es barato. Luego se invierte en Cataluña un 30% de lo presupuestado y en Madridz un 110% y aquí no pasa nada.
Pero eh, leña a los catalufos!!
No como el resto de España en el que cada autonomía se ha pagado su propia Red ferroviaria