Catalunya diseña su red ferroviaria del futuro: tres nuevas estaciones AVE, empresa pública de trenes y dos grandes ejes que reordenan el mapa

Catalunya diseña su red ferroviaria del futuro: tres nuevas estaciones AVE, empresa pública de trenes y dos grandes ejes que reordenan el mapa

[Accesible en modo lectura] El Govern ha aprobado este martes la Estratègia Ferroviària de Catalunya 2025-2050, el documento que marcará la hoja de ruta de la movilidad sobre raíles de las próximas décadas. El plan, presentado por la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, define una red pensada para duplicar la capacidad del sistema actual, crear tres nuevas estaciones de alta velocidad —en los aeropuertos de Girona y Reus y otra en el Penedès—, impulsar dos grandes ejes estructurales

javibaz #3 javibaz
Ya que están, podían mover la estación de Camp de Tarragona que la hicieron en medio de la nada.
1
FueraSionistasdeMeneame #15 FueraSionistasdeMeneame
#3 Puto sin sentido. Y espero que los mapas de la noticia estén mal, porque también son un puto sin sentido, ponen la estación del aeropuerto de Reus AL NORTE de la de Camp de Tarragona (lo que a ojo sería Alcover) cuando el aeropuerto está al Sur, más cerca de Tarragona que la propia estación de Camp de Tarragona.
1
a69 #18 a69
#17 eso es un 35%
1
platypu #19 platypu
#18 Si y madrid un 45, no un 110
0
platypu #17 platypu
#16 Pero que dices xD xD xD  media
0
litos523 #25 litos523
#24 Te recuerdo que el OSP está pendiente de prorroga, y aunque se prorrogara, seria la ultima prorroga y luego podrían entrar competidores.
Las Tenerias, dudo mucho que esté pagada por un ayuntamiento, pero por si acaso, me callo.
Y solo por recordarlo, cualquier comunidad puede pedir competencias de los cercanias. Y pueden construirlos y gestionarlos con la única condición de que no salgan de la comunidad autónoma en cuestión. Y mira que bien nos ha ido con el Parque Warner, Navalcarnero o la L9 de Metro, que ni Renfe quiso explotarla y terminó dando dolores de cabeza como línea de metro.
0
#11 astur365_628eed2f50e0f
Y en todos esos supuestos llega tarde {0x1f601}
0
platypu #1 platypu
Vaya chollo, Pedro les entrega la gestion y los beneficios y los demas españoles les pagamos las nuevas estaciones en 3 pueblos
4
#2 Tailgunner
#1 a eso venía yo. Después que cómo ha podido salir pp o vox...
1
sotillo #5 sotillo
#1 Hombre una cosa así el pp no es capaz ni de diseñarlo
0
litos523 #7 litos523
#1 Algo así como la nueva estación de Parla, la de Navalcarnero, la remodelación integral de Alcalá de Henares, la de la Teneria... Pero como esas son en Madriz, no dices nada.
4
#24 Semar80
#7 te das cuenta que todas las estaciones que has puesto de ejemplo son para cercanías? No para estaciones de alta velocidad que van a explotar empresas privadas ?
Por cierto la de las tenerías hasta donde me contaron la pago Pinto y ahí lleva medio construida unos 10 años
0
#9 concentrado
#1 Si la infraestructura es necesaria no me importa pagarla, si es inútil me da igual que se construya gestionándola el estado o la comunidad autónoma, no debe hacerse. Ya estoy un poco harto de aeropuertos sin vuelos en Castilla la Mancha y Castellón, estaciones de AVE con 10 pasajeros al día en varios puntos de la península o kilómetros de autovías medio vacías en la capital del reino, por poner ejemplos vistosos.
2
a69 #12 a69
#1 Claro por qué los catalanes no pagamos impuestos.
Precisamente al ser una colonia pagamos más impuestos a la metrópolis que el resto de españolos.
Además prometer, planificar y presupuestar es barato. Luego se invierte en Cataluña un 30% de lo presupuestado y en Madridz un 110% y aquí no pasa nada.
Pero eh, leña a los catalufos!!
3
platypu #14 platypu
#12 Luego se invierte en Cataluña un 30% de lo presupuestado y en Madridz un 110% Eso te lo ha contado el mismisimo Pujol xD xD xD
0
obmultimedia #20 obmultimedia
#1 las CCAA deben de ser autonomas en todo, sino para que sirven?
0
platypu #21 platypu
#20 Claro, pero todas no solo 2 y que lo paguen ellas, no el estado
1
obmultimedia #23 obmultimedia
#21 Es que hay muchas que viven de chiringuitos y cacicadas.
0
#4 Tailgunner
Tranquilos, chicos! Todo esto se lo pagamos los españoles, no os preocupéis. No es magia, son tus impuestos...
4
devilman2 #6 devilman2
#4 Las de Madrid también las pagamos los Españoles...
7
platypu #13 platypu
#6 Si, pero esas las gestiona y recauda el estado. Estas ya no
0
jejo #8 jejo
Concretamente lo pagamos solo los españoles que no vivimos en Cataluña, pero para utilizar esos servicios sí no eres catalán pagas el doble.
No como el resto de España en el que cada autonomía se ha pagado su propia Red ferroviaria
4
#10 concentrado
#8 No sé Rick......
1
jejo #27 jejo
#10 #22 #26 pensé que se captaba el sarcasmo :palm:
0
obmultimedia #22 obmultimedia
#8 En Cataluña tenemos los Ferrocarriles Catalanes que funcionan como un reloj suizo , un Metro puntero y una red de Tranvia pionera, que tienes tu en tu comunidad?
2
#26 Strandedandbored
#8 esto se parece más y más a Twitter.
0

