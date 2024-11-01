Cataluña, segunda por la cola en ejecución de inversiones de Adif y lejos de duplicar la de otras comunidades [CAT]

Adif ejecutó el 37,6% del presupuesto previsto para la red ferroviaria de Catalunya, contando la red convencional y la de alta velocidad, entre 2015 y 2024, según se desprende del análisis de los informes de gestión de Adif y los informes de ejecución presupuestaria de Hacienda. Esto representa un total de casi 2.852 millones de euros invertidos en nueve años de los cerca de 7.593 millones previstos en los presupuestos. En 2017 fue cuando más cumplió sus previsiones, ejecutando un 69,1% del presupuesto, mientras que la tasa más baja fue la...