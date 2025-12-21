Cataclismo para el PSOE en los alrededores de Almaraz

El PSOE, tercera fuerza este 21-D en Navalmoral de la Mata, el mayor pueblo de la zona de influencia de Almaraz. En Almaraz, un municipio mucho más pequeño y gobernado por un socialista, Juan Antonio Díaz, la situación es similar, sumándose a los pueblos donde la formación de Abascal ha logrado ser segunda fuerza. Además de su imputación en la causa que investiga el enchufe al hermano de Pedro Sánchez, Miguel Ángel Gallardo tenía que lidiar en la campaña de Extremadura con el debate sobre el futuro de la central nuclear de Almaraz.