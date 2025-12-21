Cataclismo para el PSOE en los alrededores de Almaraz

El PSOE, tercera fuerza este 21-D en Navalmoral de la Mata, el mayor pueblo de la zona de influencia de Almaraz. En Almaraz, un municipio mucho más pequeño y gobernado por un socialista, Juan Antonio Díaz, la situación es similar, sumándose a los pueblos donde la formación de Abascal ha logrado ser segunda fuerza. Además de su imputación en la causa que investiga el enchufe al hermano de Pedro Sánchez, Miguel Ángel Gallardo tenía que lidiar en la campaña de Extremadura con el debate sobre el futuro de la central nuclear de Almaraz.
Pasa como con la justicia y la UCO.
Los consejeros del CSN (los cargos políticos) ninguno son precisamente del PP:
Francisco Miguel Castejón Magaña
www.lavanguardia.com/natural/actualidad/20190402/461401737955/castejon
María del Pilar Lucio Carrasco
Juan Carlos Lentijo Lentijo
Javier Dies Llovera
Silvia Calzón Fernández
www.csn.es/el-pleno/miembros-del-pleno
Silvia Calzón Fernández
Vamos, que desconocías por completo quienes son los consejeros
Estoy acojonadisimo
Lo que ha tirado el inútil actual es una bomba nuclear en toda una comarca sobre una central nuclear que tiene para 20 años más
O 100, todo depende de la pasta que estés dispuesto a aportar.
#8 #1
Y si el CSN dice que la central puede continuar, los políticos lo que deben hacer es callarse
¿A mi que me importa si en ese pueblo le ha votado 120 o 150 personas al PSOE?
Menuda pollada de noticia.
Será interesante para los que viven en esa zona, al resto con ver los resultados generales sobra.