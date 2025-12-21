edición general
Cataclismo para el PSOE en los alrededores de Almaraz

El PSOE, tercera fuerza este 21-D en Navalmoral de la Mata, el mayor pueblo de la zona de influencia de Almaraz. En Almaraz, un municipio mucho más pequeño y gobernado por un socialista, Juan Antonio Díaz, la situación es similar, sumándose a los pueblos donde la formación de Abascal ha logrado ser segunda fuerza. Además de su imputación en la causa que investiga el enchufe al hermano de Pedro Sánchez, Miguel Ángel Gallardo tenía que lidiar en la campaña de Extremadura con el debate sobre el futuro de la central nuclear de Almaraz.

ipanies
#8 El CSN es un organismo colonizado por la organización delictiva ppsuna y por ello nunca sabremos si hablan desde un punto de vista técnico y profesional o son portavoces de lo que les digan los de los sobres.
Pasa como con la justicia y la UCO.
#13 El_dinero_no_es_de_nadie
#10 Lo importante es lo que dicen los informes técnicos que realizan los técnicos del CSN.

Los consejeros del CSN (los cargos políticos) ninguno son precisamente del PP:
Silvia Calzón Fernández

Vamos, que desconocías por completo quienes son los consejeros :wall:
ipanies
Es pensar que Vox puede llegar a controlar cosas como la energía nuclear en España y me recorre un escalofrío terrorífico salvaje. o_o
RegiVengalil
#1 yo creo que van a tirar bombas nucleares a los moritos

Estoy acojonadisimo :-D

Lo que ha tirado el inútil actual es una bomba nuclear en toda una comarca sobre una central nuclear que tiene para 20 años más
powernergia
#7 "tiene para 20 años más"

O 100, todo depende de la pasta que estés dispuesto a aportar.

#8 #1
#8 El_dinero_no_es_de_nadie
#1 La energía nuclear quien la debe controlar es el CSN.
Y si el CSN dice que la central puede continuar, los políticos lo que deben hacer es callarse
#11 Tunguska08Chelyabinsk13
Propaganda interesada. Si los resultados electorales de un pueblo, condicionaran la política nacional, no podrías hacer nada.
#4 ContracomunistaCaudillo
Es noticia negativa sobre noticia negativo sobre noticia negativa,...son malas épocas para ser del PSOE.
2 K 25
#15 tierramar
Pobres extremeños!! ALmaraz no esta en condiciones para proseguir; en sus alrededores se dan niveles de radioactividad preosupantes de lso más altos de España. Almaraz lleva más de cuatro décadas en operación, y su infraestructura muestra signos evidentes de fatiga térmica, irradiación prolongada y envejecimiento estructural. El incidente del 28 de abril de 2025, cuando un fallo interno comprometió temporalmente el sistema de refrigeración y el generador diésel tardó tres minutos en activarse,…   » ver todo el comentario
CharlesBrowson
Pues como tengamos que ver la noticia de la debacle socialista en cada pueblo...falta portada
#2 Meinhard
Los resultados no han sido ninguna sorpresa, y además ha ayudado el pucherazo.... :troll:
WcPC
¿De verdad estamos mirando los pueblos?
¿A mi que me importa si en ese pueblo le ha votado 120 o 150 personas al PSOE?
Menuda pollada de noticia.
Será interesante para los que viven en esa zona, al resto con ver los resultados generales sobra.
#9 Marisadoro
#5 Parece una noticia promovida por el aparato propagandístico del oligopolio nuclear.
WcPC
#9 Pues no lo había pensado, tiene sentido.
elgranpilaf
Disfruten lo que votarán
