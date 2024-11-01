edición general
5 meneos
21 clics
Castigos, partes y otros errores frecuentes en la escolarización de los niños con autismo

Castigos, partes y otros errores frecuentes en la escolarización de los niños con autismo

En el alumnado autista son frecuentes las crisis de desregulación (meltdown, pataleta, o shutdown, ensimismamiento), respuestas no voluntarias a la sobrecarga sensorial o emocional. Cuando el profesorado no está formado en autismo, tiende a leer la desregulación como desobediencia... El trastorno del espectro autista suele coincidir con la ansiedad y la depresión: reaccionar con castigos o riñas puede agravar estos comportamientos, aumentando la angustia del menor y generando rechazo profundo hacia la escuela.

| etiquetas: autismo , castigos , escolarización , educación
4 1 0 K 67 Psicología
2 comentarios
4 1 0 K 67 Psicología
TipejoGuti #2 TipejoGuti
Un abrazo gigante a todos esos padres y madres que tienen peques con necesidades especiales.
Sois muy grandes y por eso será feliz. :-*
0 K 10
El_empecinado #1 El_empecinado
Puta manía de meter anglicismos que ni son necesarios, ni vienen a cuento de nada.
0 K 6

menéame