Castigado un capitán que permitió instalar un ordenador en el cuartel para minar criptomonedas

Recoge incluso que “el propio expedientado reconoció en su declaración que se sirvió de ese local para realizar unas prácticas de instalación de equipos para blockchanges y que se trataba de trabajos académicos, por lo que no puede decirse que las resoluciones recurridas se hayan dictado en situación de absoluto vacío probatorio”. Además, los miembros del tribunal entendieron que la conducta del capitán coincidió con los requisitos del tipo disciplinario, que “únicamente exige el...

#2 candonga1
Esas resoluciones impusieron y confirmaron una sanción económica de ocho días al capitán, al considerar que había cometido una falta grave de “emplear para usos particulares medios o recursos de carácter oficial o facilitarlos a un tercero”,

Aquí no se aplica lo de malversación agravada, con penas de cárcel e inhabilitación, como en otros casos... que es compañero, coñio.
#1 YSiguesLeyendo
... empleo para usos particulares de medios o recursos de carácter oficial, no requiriéndose fines lucrativos ni daños o perjuicios de algún tipo, puesto que en estos últimos supuestos estaríamos ante infracciones de carácter más grave”. Por todo ello desestimaron el recurso y confirmaron la sanción económica al capitán de pérdida de ocho días de sueldo.
