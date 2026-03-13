Castellano y leonés, el gentilicio oficial que da una patada al diccionario

Los gentilicios largos son una trampa para el habla y el de Castilla y León no está entre los más extendidos, ni siquiera dentro de la comunidad. Es habitual evitarlo. Pero una vez que se usa, ¿cuál es el término? Si hablamos de los ciudadanos "castellanoleoneses", a muchos se les ponen los pelos de punta, y si hablamos de los ciudadanos "castellanos y leoneses", el diccionario se retuerce de dolor. Así lleva esta comunidad un par de décadas, con el gentilicio partido entre lo que dice la Real Academia de la Lengua y lo que dicen las Cortes...