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Castellano y leonés, el gentilicio oficial que da una patada al diccionario

Castellano y leonés, el gentilicio oficial que da una patada al diccionario

Los gentilicios largos son una trampa para el habla y el de Castilla y León no está entre los más extendidos, ni siquiera dentro de la comunidad. Es habitual evitarlo. Pero una vez que se usa, ¿cuál es el término? Si hablamos de los ciudadanos "castellanoleoneses", a muchos se les ponen los pelos de punta, y si hablamos de los ciudadanos "castellanos y leoneses", el diccionario se retuerce de dolor. Así lleva esta comunidad un par de décadas, con el gentilicio partido entre lo que dice la Real Academia de la Lengua y lo que dicen las Cortes...

| etiquetas: castilla , león , castilla y león , castellanoleonés
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2 comentarios
2 1 0 K 37 cultura
Postmeteo #1 Postmeteo
Llevo 10 años viviendo en Castilla. Numca he oido de este debate. Y desde luego a nadie se le pone los "pelos de punta por oir castellanoleoneses.
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#2 Tks4dTip
#1 O por llamar leoneses a los del Reino de León
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menéame