Caso UnitedHealthcare: Jueza decidirá si excluye pruebas clave en juicio contra Luigi Mangione

Luigi Mangione regresa a la corte de Nueva York para una audiencia crucial. La jueza Margaret Garnett deberá determinar si las pruebas halladas en la mochila del acusado durante su arresto son admisibles o si se excluyen por falta de una orden legal. Este fallo podría definir el futuro del juicio por el asesinato del CEO de UnitedHealthcare, un proceso donde Mangione podría enfrentar la pena de muerte. Conoce los detalles de esta batalla legal sobre los derechos del detenido.

5 comentarios
themarquesito
Le quitaron la mochila, la registraron, y luego tramitaron la solicitud de una orden judicial de registro. El orden en el que se hacen las cosas no es ese, y se debería anular todo lo que proceda de ese registro
4
Verdaderofalso
#1 hace tiempo que venimos hablando de cómo está puede ser la causa de que acabe en libertad
1
themarquesito
#2 Los polis intentarán alegar algo como que sentían peligro inminente, pero viendo el vídeo está claro que es mentira: se acercan con tranquilidad a Luigi, que está sentado desayunando, no hay ningún tipo de altercado, amenazas, ni nada.
1
tul
#1 ya veras como se lo saltan a la torera, el derecho occidental es una charada de siempre
2
Verdaderofalso
#4 si lo hacen con el ICE o con el derecho internacional, imagina aquí xD
3

