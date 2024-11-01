Caso UnitedHealthcare: Jueza decidirá si excluye pruebas clave en juicio contra Luigi Mangione

Luigi Mangione regresa a la corte de Nueva York para una audiencia crucial. La jueza Margaret Garnett deberá determinar si las pruebas halladas en la mochila del acusado durante su arresto son admisibles o si se excluyen por falta de una orden legal. Este fallo podría definir el futuro del juicio por el asesinato del CEO de UnitedHealthcare, un proceso donde Mangione podría enfrentar la pena de muerte. Conoce los detalles de esta batalla legal sobre los derechos del detenido.