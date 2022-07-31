edición general
Lo que el caso Noriega puede enseñarnos sobre la próxima batalla legal de Maduro

Hace más de tres décadas, el Gobierno de Estados Unidos llevó a cabo el impactante arresto del líder de un país extranjero: Manuel Noriega, de Panamá. El caso del dictador podría servir de guía para los fiscales, abogados defensores y jueces que ahora participan en el caso contra Nicolás Maduro, de Venezuela. Al igual que Maduro, Noriega fue acusado de participar en una operación a gran escala para introducir drogas de contrabando en Estados Unidos. Y Noriega también fue capturado en una operación militar en su propio país.

| etiquetas: maduro , noriega , eeuu , venezuela , panama
5 comentarios
D303 #2 D303
Manuel Noriega que ascendió al poder por un golpe de estado patrocinado por la C.I.A. (bueno realmente manipulando unas elecciones libres, como Bush en el 2000)
#1 UNX
Aunque pueda ser interesante a nivel jurídico, todos sabemos que la sentencia está escrita.
IkkiFenix #4 IkkiFenix
Lo de las drogas no es más que una mascarada, sobretodo después de que Trump ha reconocido que lo que quiere es controlar de principio a fin el petroleo venezolano. Además es de sobra conocido que los gobiernos de Estados Unidos han estado más de una vez traficando con drogas para financiar operaciones encubiertas:

misionverdad.com/memoria/cuando-los-narcos-de-la-cia-y-la-dea-operaban

www.revistaideele.com/2022/07/31/la-extrana-muerte-del-periodista-gary

mpr21.info/el-papel-de-la-cia-en-el-trafico-de-drogas-durante-la-guerr
rob #3 rob
El caso Noriega no puede enseñarnos nada porque nada se hizo en su momento.
Quizá, en vez de enseñarnos algo, solamente puede hacer que no olvidemos que somos unos lameculos del tío Sam.
Ayer, hoy y mañana.
#5 Poligrafo
PEDOnald Trump cree que seguimos en los 80s y que nos tragamos el argumento del narcotrafico....
