Lo que el caso Noriega puede enseñarnos sobre la próxima batalla legal de Maduro

Hace más de tres décadas, el Gobierno de Estados Unidos llevó a cabo el impactante arresto del líder de un país extranjero: Manuel Noriega, de Panamá. El caso del dictador podría servir de guía para los fiscales, abogados defensores y jueces que ahora participan en el caso contra Nicolás Maduro, de Venezuela. Al igual que Maduro, Noriega fue acusado de participar en una operación a gran escala para introducir drogas de contrabando en Estados Unidos. Y Noriega también fue capturado en una operación militar en su propio país.
| etiquetas: maduro , noriega , eeuu , venezuela , panama
misionverdad.com/memoria/cuando-los-narcos-de-la-cia-y-la-dea-operaban
www.revistaideele.com/2022/07/31/la-extrana-muerte-del-periodista-gary
mpr21.info/el-papel-de-la-cia-en-el-trafico-de-drogas-durante-la-guerr
Quizá, en vez de enseñarnos algo, solamente puede hacer que no olvidemos que somos unos lameculos del tío Sam.
Ayer, hoy y mañana.