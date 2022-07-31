Lo que el caso Noriega puede enseñarnos sobre la próxima batalla legal de Maduro

Hace más de tres décadas, el Gobierno de Estados Unidos llevó a cabo el impactante arresto del líder de un país extranjero: Manuel Noriega, de Panamá. El caso del dictador podría servir de guía para los fiscales, abogados defensores y jueces que ahora participan en el caso contra Nicolás Maduro, de Venezuela. Al igual que Maduro, Noriega fue acusado de participar en una operación a gran escala para introducir drogas de contrabando en Estados Unidos. Y Noriega también fue capturado en una operación militar en su propio país.