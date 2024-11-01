·
El caso Malaya: Marbella, lujo, mafia y ladrillo
Documental sobre el caso Malaya, comenzando por el gilismo e incidiendo en el artífice, Juan Antonio Roca.
marbella
caso malaya
corrupción
mafia
urbanismo
juan antonio roca
cultura
cultura
#1
pepel
Y droga, y blanqueo de capitales.
