El caso Malaya: Marbella, lujo, mafia y ladrillo

Documental sobre el caso Malaya, comenzando por el gilismo e incidiendo en el artífice, Juan Antonio Roca.

| etiquetas: marbella , caso malaya , corrupción , mafia , urbanismo , juan antonio roca
pepel #1 pepel
Y droga, y blanqueo de capitales.
