CASO LEZO| Los retrasos en la Audiencia Nacional afectan a las causas por corrupción del PP: Ignacio González será juzgado en septiembre del 2027

La pieza 2 del caso Lezo, una de las tramas de corrupción vinculadas al PP de Madrid que se comenzaron a investigar a raíz de la detención del propio González en 2017, pasados más de cuatro años, la Audiencia ha conseguido encontrar fecha para el juicio por estos hechos, que enfrentan al exdirigente con una petición de seis años de cárcel, si bien la vista no podrá celebrarse hasta la segunda quincena de septiembre de 2027.