edición general
13 meneos
8 clics

CASO LEZO| Los retrasos en la Audiencia Nacional afectan a las causas por corrupción del PP: Ignacio González será juzgado en septiembre del 2027

La pieza 2 del caso Lezo, una de las tramas de corrupción vinculadas al PP de Madrid que se comenzaron a investigar a raíz de la detención del propio González en 2017, pasados más de cuatro años, la Audiencia ha conseguido encontrar fecha para el juicio por estos hechos, que enfrentan al exdirigente con una petición de seis años de cárcel, si bien la vista no podrá celebrarse hasta la segunda quincena de septiembre de 2027.

| etiquetas: lezo , audiencia nacional , dilación indebida , pp
11 2 1 K 119 actualidad
4 comentarios
11 2 1 K 119 actualidad
tul #1 tul
Cuando te juzgan a ti bien rápidos que se andan y luego con estos corruptos de mierda todo son miramientos
4 K 45
Asimismov #2 Asimismov
#1 y en caso de ser condenados, les rebajan la prisión a causa de los retrasos injustificados.
2 K 33
angelitoMagno #3 angelitoMagno
En 2026 los juicios por el caso Montoro y la Kitchen. Para 2027, caso Lezo.

Al PP se le van a acumular los juicios en los dos últimos años de legislatura. Menuda chorra tiene Sánchez, normal que Feijoo tenga tanta prisa porque hayan elecciones.
0 K 13
aupaatu #4 aupaatu *
Igual se pierden o aparece un defecto de forma al trasladar los fichecheros donde se archiva la causa a otra habitación,que anula el juicio.
0 K 9

menéame