El caso Epstein hunde una de las agencias de representación de artistas más grande del mundo

Ahora ha sido la todopoderosa agencia Wasserman, líder en la representación de talentos y una de las agencias de referencia en el ámbito de la industria musical, el cine y el deporte, la que se ha visto salpicada de lleno por el caso Epstein. Las reacciones no se han hecho esperar y el goteo de artistas que han roto su relación con la agencia no cesa, y es ya una cañería de desagüe, más que una gotera. La cascada de bajas se precipitó tras unas declaraciones de la cantante Bethany Cosentino, líder del grupo indie Best Coast.