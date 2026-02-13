edición general
El caso Epstein hunde una de las agencias de representación de artistas más grande del mundo

Ahora ha sido la todopoderosa agencia Wasserman, líder en la representación de talentos y una de las agencias de referencia en el ámbito de la industria musical, el cine y el deporte, la que se ha visto salpicada de lleno por el caso Epstein. Las reacciones no se han hecho esperar y el goteo de artistas que han roto su relación con la agencia no cesa, y es ya una cañería de desagüe, más que una gotera. La cascada de bajas se precipitó tras unas declaraciones de la cantante Bethany Cosentino, líder del grupo indie Best Coast.

meroespectador #1 meroespectador
Que se jodan, han sido un caladero de pesca para depredadores sexuales. Y todos deberíamos dejar de usar facebook, X(twitter), instagram, whatsapp, linkedin, microsoft, google, todos los directivos que han pasado por la isla facilitan información y financiación a los conspiradores.
