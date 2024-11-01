·
Caso Barbate: Dos de los cuatro detenidos por la muerte de los guardias civiles quedan excluidos de la causa
Y.E.M. y M.L. acudirán a juicio sólo por pertenencia a grupo criminal y contrabando en un procedimiento separado El piloto, Karim El Baqqali, y otro tripulante serán previsiblemente juzgados por un jurado
etiquetas
barbate
guardias civiles
2
0
0
#1
mikhailkalinin
Por la gloria de mi madre
0
K
11
#2
Olepoint
*
1 Educación -> Es un derecho
2 Liberación de drogas -> Es un derecho
3 Exigir responsabilidad, pues se te ha educado y te han dado la información -> Es un deber que va acompañado de los dos anteriores derechos.
4 Perseguir a los que han blanqueado el dinero del narcotráfico -> Es una obligación, que por alguna "extraña" razón no se hace.
0
K
8
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
