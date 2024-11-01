edición general
2 meneos
1 clics
Caso Barbate: Dos de los cuatro detenidos por la muerte de los guardias civiles quedan excluidos de la causa

Caso Barbate: Dos de los cuatro detenidos por la muerte de los guardias civiles quedan excluidos de la causa

Y.E.M. y M.L. acudirán a juicio sólo por pertenencia a grupo criminal y contrabando en un procedimiento separado El piloto, Karim El Baqqali, y otro tripulante serán previsiblemente juzgados por un jurado

| etiquetas: barbate , guardias civiles
2 0 0 K 24 actualidad
2 comentarios
2 0 0 K 24 actualidad
mikhailkalinin #1 mikhailkalinin
Por la gloria de mi madre
0 K 11
Olepoint #2 Olepoint *
1 Educación -> Es un derecho
2 Liberación de drogas -> Es un derecho
3 Exigir responsabilidad, pues se te ha educado y te han dado la información -> Es un deber que va acompañado de los dos anteriores derechos.
4 Perseguir a los que han blanqueado el dinero del narcotráfico -> Es una obligación, que por alguna "extraña" razón no se hace.
0 K 8

menéame