comentarios de esta noticia
12
meneos
16
clics
Casi la mitad de la población de 25 a 39 años en Barcelona o Madrid ha nacido en el extranjero
De cada 100 personas residentes en España nacidas en el extranjero, 11 tienen 19 años o menos, 16 entre 20 y 29 años, 42 entre 30 y 49 años, 22 entre 50 y 64 años y nueve 65 y más años, según los datos del INE.
|
etiquetas
:
españa
,
inmigracion
11
1
3
K
117
actualidad
14 comentarios
#7
Laro__
El artículo se basa en datos estadísticos explícitos y referenciados del Instituto Nacional de Estadística (INE), lo cual eleva su credibilidad fundamentalmente. Sin embargo, el titular original es sensacionalista y la inclusión de una cita sobre la dificultad para cotizar, sin desarrollar la fuente o el contexto de esa afirmación, introduce un elemento no verificado. La calidad se ve mermada por la repetición excesiva de porcentajes muy similares a lo largo de la enumeración provincial. La…
» ver todo el comentario
2
K
25
#6
concentrado
No sé Rick....
0
K
20
#2
NPCMeneaMePersigue
El 50% de la población más y nos amontonamos el 90% de la gente del país en menos del 2'8% del territorio.
Pa que las valoraciones de los inmuebles suban, no se crea vivienda, es un plan digno de una elite satanica de pederastas
0
K
20
#5
Mesopotámico
#2
Al final todas las conspiraciones mas majaras de extrema derecha eran verdad, pizzagate, satanicos, proyecto echelon....
0
K
9
#8
NPCMeneaMePersigue
#5
Bueno, la tierra no es plana, las vacunas no llevan microchips, el haarp no existe.. Se mezclan algunas cosas con otras para manipularnos
Y aquí en España tenemos la iglesia llena de casos de pederastas desde hace mucho tiempo ... que esto es de la izquierda y la extrema derecha apoya a todos estos
0
K
20
#9
DORO.C
#8
El haarp claro que existe, se usa para estudiar la ionosfera. Otra cosa es la gilipollez esa de que sirve para crear terremotos.
0
K
9
#12
Selection
#11
No se está subrayando nada, 50% de los nacidos en Barcelona son extranjeros, fin del dato.
A saber por qué estás tú intentando buscar fachas en esto.
Y por cierto controlar la inmigración no tiene absolutamente
ninguna relación
con ser facha. Controlar la inmigración es lo normal.
1
K
19
#13
janatxan
#12
si si, claro
0
K
9
#14
Doisneau
*
#12
Se han encargado bien de que hablar de inmigracion sea tabu en la izquierda. Hasta hablar de cosas totalmente logicas como controlarla o limitarla te va a colocar en sitiaciones muy incomodas, aunque a estas alturas sea obvio que no es sostenible el flujo migratorio por muchisimos motivos al margen de lo que diga la derecha.
Y luego ves a Aznar hablar sobre inmigracion en los mismos terminos que un progresista y a nadie le extraña nada. En esta misma comunidad, que se supone que somos rojos de cojones, la mayoria tiene un discurso moralista perfectamente alineado con los intereses del capital.
1
K
19
#4
Mesopotámico
Hace falta ser masoca para vivir en una ciudad tan hostil para la vida como Barcelona, por menos de 70k al año, vives en la inmundicia
0
K
9
#1
janatxan
Como usar la estadística para marcarte una fachonoticia.
1
K
-4
#3
NPCMeneaMePersigue
#1
Solo el 1,2% de los alquileres en España son asequibles para los jóvenes frente a casi un 20% en Francia y un 30% en Alemania
www.meneame.net/m/actualidad/solo-1-2-alquileres-espana-son-asequibles
1
K
33
#10
zappbranigam
#1
los datos son fachas
1
K
15
#11
janatxan
*
#10
el subrayado de ciertos datos con intereses conocidos si es facha, por mucho que les duela a los fachas. Lo que me jode es que se ofenda el facha cuando les dicen las cosas a la cara, ¿no estas orgulloso de lo que eres?
0
K
9
Ver toda la conversación (
14
comentarios)
