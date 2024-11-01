edición general
Casi la mitad de la población de 25 a 39 años en Barcelona o Madrid ha nacido en el extranjero

De cada 100 personas residentes en España nacidas en el extranjero, 11 tienen 19 años o menos, 16 entre 20 y 29 años, 42 entre 30 y 49 años, 22 entre 50 y 64 años y nueve 65 y más años, según los datos del INE.

Laro__ #7 Laro__
El artículo se basa en datos estadísticos explícitos y referenciados del Instituto Nacional de Estadística (INE), lo cual eleva su credibilidad fundamentalmente. Sin embargo, el titular original es sensacionalista y la inclusión de una cita sobre la dificultad para cotizar, sin desarrollar la fuente o el contexto de esa afirmación, introduce un elemento no verificado. La calidad se ve mermada por la repetición excesiva de porcentajes muy similares a lo largo de la enumeración provincial. La…   » ver todo el comentario
#6 concentrado
No sé Rick....
NPCMeneaMePersigue #2 NPCMeneaMePersigue
El 50% de la población más y nos amontonamos el 90% de la gente del país en menos del 2'8% del territorio.

Pa que las valoraciones de los inmuebles suban, no se crea vivienda, es un plan digno de una elite satanica de pederastas
#5 Mesopotámico
#2 Al final todas las conspiraciones mas majaras de extrema derecha eran verdad, pizzagate, satanicos, proyecto echelon....
NPCMeneaMePersigue #8 NPCMeneaMePersigue
#5 Bueno, la tierra no es plana, las vacunas no llevan microchips, el haarp no existe.. Se mezclan algunas cosas con otras para manipularnos

Y aquí en España tenemos la iglesia llena de casos de pederastas desde hace mucho tiempo ... que esto es de la izquierda y la extrema derecha apoya a todos estos
DORO.C #9 DORO.C
#8 El haarp claro que existe, se usa para estudiar la ionosfera. Otra cosa es la gilipollez esa de que sirve para crear terremotos.
#12 Selection
#11 No se está subrayando nada, 50% de los nacidos en Barcelona son extranjeros, fin del dato.

A saber por qué estás tú intentando buscar fachas en esto.

Y por cierto controlar la inmigración no tiene absolutamente ninguna relación con ser facha. Controlar la inmigración es lo normal.
janatxan #13 janatxan
#12 si si, claro :roll:
Doisneau #14 Doisneau *
#12 Se han encargado bien de que hablar de inmigracion sea tabu en la izquierda. Hasta hablar de cosas totalmente logicas como controlarla o limitarla te va a colocar en sitiaciones muy incomodas, aunque a estas alturas sea obvio que no es sostenible el flujo migratorio por muchisimos motivos al margen de lo que diga la derecha.

Y luego ves a Aznar hablar sobre inmigracion en los mismos terminos que un progresista y a nadie le extraña nada. En esta misma comunidad, que se supone que somos rojos de cojones, la mayoria tiene un discurso moralista perfectamente alineado con los intereses del capital.
#4 Mesopotámico
Hace falta ser masoca para vivir en una ciudad tan hostil para la vida como Barcelona, por menos de 70k al año, vives en la inmundicia
janatxan #1 janatxan
Como usar la estadística para marcarte una fachonoticia.
NPCMeneaMePersigue #3 NPCMeneaMePersigue
#1 Solo el 1,2% de los alquileres en España son asequibles para los jóvenes frente a casi un 20% en Francia y un 30% en Alemania www.meneame.net/m/actualidad/solo-1-2-alquileres-espana-son-asequibles
#10 zappbranigam
#1 los datos son fachas
janatxan #11 janatxan *
#10 el subrayado de ciertos datos con intereses conocidos si es facha, por mucho que les duela a los fachas. Lo que me jode es que se ofenda el facha cuando les dicen las cosas a la cara, ¿no estas orgulloso de lo que eres?
