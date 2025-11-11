·
8
meneos
17
clics
Casi 200 isleños menos y 1.400 extranjeros más al mes en Canarias
Las Islas ganan residentes en el último año solo por la llegada de foráneos, mientras la población nativa cae en más de 2.300 personas
|
etiquetas
:
canarias
,
turismo
,
expats
,
inmigracion
6
2
0
K
85
actualidad
10 comentarios
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
NPCMeneaMePersigue
hay que empezar las hostilidades con los guiris ya
4
K
56
#6
Bowsers
En mi departamento de la empresa el 25% es italiano (6), tenemos un escocés, un cubano, un esrinlanqués… majoreros somos cinco…
1
K
20
#10
almadepato
Es el mercado amigo.
Mientras no apliquen la ley de vivienda, esos a los que votaste te seguirán robando.
0
K
11
#2
j-light
La verdad que la situación, generalizando, tiene algunas esquinas muy afiladas. La población es un problema, que deriva en otros como el precio de la vivienda y la cesta de la compra.
0
K
10
#4
Guanarteme
#2
Y los transportes, y las carreteras saturadas, y el suministro de agua potable y....
1
K
24
#3
CharlesBrowson
Los que tienen la suerte de no compartir espacion con el guiri no saben la suerte que tienen. Al guiri ni justicia!
0
K
8
#5
Barriales
pueden empezar con votar en las autonómicas.
0
K
7
#7
Lolapuñales
Pregunta seria, sin ánimo de polémica: ¿esto no es xenofobia?
Supongamos que las protestas se refieren a colectivos que no son "guiris", ¿cómo se tomarían por gran parte de los usuarios de esta red?, ¿los problemas señalados no serían los mismos?
0
K
6
#8
Expat_Guinea_Ecuatorial
#7
Es la xenofobia "sana", la que si se permite
0
K
6
#9
NPCMeneaMePersigue
#7
Entonces que lleguen guiris y la gente que vive ahi tenga que vivir en caravanas, cuevas
www.meneame.net/m/actualidad/poblacion-canaria-obligada-vivir-cuevas-e
Que se asesine a 230 personas en Valencia para que los turistas consuman todo eso bien
Quejarte xenofobia. No es esto un genocidio?
0
K
19
Ver toda la conversación (
10
comentarios)
