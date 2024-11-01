Casa47 - Entidad Estatal de Vivienda

CASA47 es una Entidad Pública Empresarial adscrita al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. La nueva empresa estatal de vivienda y suelo está inspirada en el artículo 47 de la Constitución Española que establece el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada e insta a los poderes públicos a brindar las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación.