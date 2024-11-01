edición general
2 meneos
5 clics
Casa47 - Entidad Estatal de Vivienda

Casa47 - Entidad Estatal de Vivienda

CASA47 es una Entidad Pública Empresarial adscrita al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. La nueva empresa estatal de vivienda y suelo está inspirada en el artículo 47 de la Constitución Española que establece el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada e insta a los poderes públicos a brindar las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación.

| etiquetas: vivienda , publica
2 0 0 K 23 actualidad
1 comentarios
2 0 0 K 23 actualidad
pablisako #1 pablisako
Mucho bla, bla, bla, propaganda y poco construir. Supuestamente dicen que tienen 55.000 vivendas disponibles. De aquí hasta que tengan la llave los inquilinos pueden pasar años. Se necesitarían 100.000 al año durante bastantes años hasta mitigar un poco el acceso al alquiler asequible.
0 K 10

menéame