“A casa por Navidad”, la eterna promesa incumplida en las guerras

La promesa de volver al hogar por las fiestas navideñas poniendo fin a los conflictos bélicos ha sido normalmente un síntoma de exceso de optimismo. Los primeros casos de prometer ese “a casa por Navidad” los protagonizó la prensa. Los diarios eran unos altavoces destacados del nacionalismo que impulsaba a las grandes potencias en el siglo XIX. Con el estallido de la segunda guerra bóer (1899-1902), los rotativos británicos crearon un clima de euforia en el país.