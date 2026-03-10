edición general
4 meneos
4 clics
Casa Blanca: «La Marina de los Estados Unidos no ha escoltado ningún petrolero ni buque en este momento» [ENG]

Casa Blanca: «La Marina de los Estados Unidos no ha escoltado ningún petrolero ni buque en este momento» [ENG]

La Casa Blanca afirmó que una publicación en redes sociales, posteriormente eliminada, del secretario de Energía Chris Wright, en la que afirmaba que «la Marina de los Estados Unidos había escoltado con éxito a un petrolero a través del estrecho de Ormuz», era errónea. «La Marina de los Estados Unidos no ha escoltado a ningún petrolero ni buque en este momento», declaró la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, durante una rueda de prensa en la que se le preguntó por la publicación de Wright en X. Los precios del crudo estado

| etiquetas: chris wright , desmentido , casa blanca , petrolero , escoltado , us navy
3 1 0 K 56 actualidad
5 comentarios
3 1 0 K 56 actualidad
HeilHynkel #1 HeilHynkel *
Pues nada, que el secretario de energía (Chris Wright,) ha dicho que un petrolero ha pasado escoltado por la US NAVY ... y era más falsa que la vida laboral del Pequeño Nicolás.

La Casa Blanca misma le desmiente.
1 K 31
Priorat #4 Priorat
Que se ha inventado algo porque él lo vale, como todo lo que dice EE.UU. y alguien le ha dicho luego que no se pueden inventar que un barco con cientos de personas a bordo ha hecho algo que no ha hecho.
0 K 13
Spirito #3 Spirito
Los iraníes están con muchas ganas de que se acerque un barco militar yanqui. Los van a recibir de maravilla.
0 K 9
#5 sliana
la noticia interesante es que ahora la casa blanca retira las mentiras que publica.
0 K 7

menéame