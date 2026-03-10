Casa Blanca: «La Marina de los Estados Unidos no ha escoltado ningún petrolero ni buque en este momento» [ENG]

La Casa Blanca afirmó que una publicación en redes sociales, posteriormente eliminada, del secretario de Energía Chris Wright, en la que afirmaba que «la Marina de los Estados Unidos había escoltado con éxito a un petrolero a través del estrecho de Ormuz», era errónea. «La Marina de los Estados Unidos no ha escoltado a ningún petrolero ni buque en este momento», declaró la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, durante una rueda de prensa en la que se le preguntó por la publicación de Wright en X. Los precios del crudo estado