La Casa Blanca crea una página parodia en la que se burla de Jeffries y otros demócratas (Eng)

La Casa Blanca ha lanzado recientemente una nueva campaña para trolear a los demócratas por el cierre federal con una página falsa en «MySpace» en la que se burla del líder de la minoría en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries.

5 comentarios
ipanies
Chanzas y bromas con el hambre del pueblo... Que podría salir mal?!?!?!?!
Verdaderofalso
#1 para eso ha quedado La Casa Blanca desde la llegada de Trump
Mikhail
#2 "Cuando un payaso llega al palacio, no se convierte en rey; el palacio se convierte en un circo". Proverbio turco.
mefistófeles
#2 Oh, no, no os llevéis a engaño, que no en la casita blanca no son tontos, saben perfectamente a qué público se dirigen y qué nivel tiene ese público.

Con 30 segundos (o lo que dure, vaya) de parodia y burla en internet logran más que con meses de campaña.

Un ejemplo clarísimo de cómo funciona ahora las comunicaciones/mensajes y manipulación de masas podéis verlo aquí mismo, en este medio: sólo tenéis que analizar cómo el personal, con leer el titular de la noticia (y si acaso, la entradilla), ya se lanza a degüello a dictar cátedra sobre el tema que sea.

De tontos y payasos no tienen nada, no, más bien todo lo contrario.
