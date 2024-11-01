La Casa Blanca crea una página parodia en la que se burla de Jeffries y otros demócratas (Eng)

La Casa Blanca ha lanzado recientemente una nueva campaña para trolear a los demócratas por el cierre federal con una página falsa en «MySpace» en la que se burla del líder de la minoría en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries.
www.whitehouse.gov/mysafespace/
Con 30 segundos (o lo que dure, vaya) de parodia y burla en internet logran más que con meses de campaña.
Un ejemplo clarísimo de cómo funciona ahora las comunicaciones/mensajes y manipulación de masas podéis verlo aquí mismo, en este medio: sólo tenéis que analizar cómo el personal, con leer el titular de la noticia (y si acaso, la entradilla), ya se lanza a degüello a dictar cátedra sobre el tema que sea.
De tontos y payasos no tienen nada, no, más bien todo lo contrario.