Casa de apuestas permite apostar sobre cuántos arrestos hará ICE en la Super Bowl

La casa de apuestas BetOnline.ag ofrece a los jugadores una línea relacionada con los arrestos que podría hacer el ICE antes, durante y después del juego entre New England Patriots y Seattle Seahawks. En el sitio se puede apostar sobre si será más alta la cantidad de yardas totales conseguidas por ambos equipos o el total de arrestos de ICE durante la Super Bowl, si existirá una protesta contra ICE dentro o fuera del Levi's Stadium, o si la patrulla fronteriza encabezada por Greg Bovino hará una redada en "una fiesta previa a la Super Bowl".