Casa de apuestas permite apostar sobre cuántos arrestos hará ICE en la Super Bowl

Casa de apuestas permite apostar sobre cuántos arrestos hará ICE en la Super Bowl

La casa de apuestas BetOnline.ag ofrece a los jugadores una línea relacionada con los arrestos que podría hacer el ICE antes, durante y después del juego entre New England Patriots y Seattle Seahawks. En el sitio se puede apostar sobre si será más alta la cantidad de yardas totales conseguidas por ambos equipos o el total de arrestos de ICE durante la Super Bowl, si existirá una protesta contra ICE dentro o fuera del Levi's Stadium, o si la patrulla fronteriza encabezada por Greg Bovino hará una redada en "una fiesta previa a la Super Bowl".

BastardWolf #2 BastardWolf
Son una sociedad enferma
RoterHahn #4 RoterHahn *
#2
Totalmente. Dese que vi el inicio de un documental, como una ong hacia pases de "modelos" con niños en adopcion repudiados para que pudiesen tener otra oportunidad en una segunda, tercera adopción.
a69 #1 a69
Yo apuesto más en el mundial de fútbol, que tiene más tirada entre los sudamericanos
#3 concentrado
Me encantaría que arrestaran al CEO de BetOnline.ag. ¿Se puede apostar por ello?
