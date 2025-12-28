La carretera de Masca se convierte en un ring de boxeo entre turistas  

Masca es uno de los rincones con más magia de Tenerife... y uno de los más masificados que se pueden encontrar en toda Canarias. Denominado en ocasiones como el Macchu Picchu español, este enclave natural es uno de los puntos más visitados de la Isla. Un video recoge como dos turistas se pelean convirtiendo la carretera en un ring, dejando sus coches parados en medio y dándose varios golpes sobre la vía, tras eso y con numerosos coches en cola, se dicen varios insultos.