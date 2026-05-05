edición general
powernergia #1 powernergia
Estaba a años luz de su marido, en todo, y ahora ya ni hablamos.
3 K 60
Nube_Gris #5 Nube_Gris
Me da a mí en la nariz que tanto Felipe González como Alfonso Guerra no ponen muchos impedimentos a la hora de ser usados por la derecha porque en el fondo ambos defienden los mismos intereses.
1 K 29
O.OOЄ #3 O.OOЄ
El jueves ya os lo avisó. Aunque tenéis perdón porque algunos no habíais nacido.  media
1 K 21
makinavaja #2 makinavaja
Bueeeeeno.... Felipe se deja utilizar por la derecha y muy a gusto, me da la sensación... no se resiste demasiado!!! :-D :-D :-D :-D
0 K 13
kumo #4 kumo
Y a LoPais quién lo utiliza?
0 K 10

menéame