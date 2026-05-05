·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
powernergia
Estaba a años luz de su marido, en todo, y ahora ya ni hablamos.
3
K
60
#5
Nube_Gris
Me da a mí en la nariz que tanto Felipe González como Alfonso Guerra no ponen muchos impedimentos a la hora de ser usados por la derecha porque en el fondo ambos defienden los mismos intereses.
1
K
29
#3
O.OOЄ
El jueves ya os lo avisó. Aunque tenéis perdón porque algunos no habíais nacido.
1
K
21
#2
makinavaja
Bueeeeeno.... Felipe se deja utilizar por la derecha y muy a gusto, me da la sensación... no se resiste demasiado!!!
0
K
13
#4
kumo
Y a LoPais quién lo utiliza?
0
K
10
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente