Carmen Montón, la consellera que frenó el modelo Alzira: "Es un modelo fracasado, lleno de vergüenzas y falacias"

Carmen Montón, la consellera que frenó el modelo Alzira: "Es un modelo fracasado, lleno de vergüenzas y falacias"

Carmen Montón, la consellera que revertió Alzira, casi tres décadas después de la apertura del hospital de la Ribera, "se ha demostrado que ni aporta mayor eficiencia, ni mejora la calidad, ni mejores condiciones para los trabajadores, ni, por supuesto, un ahorro a las arcas públicas". "Este modelo que nació de los intereses del capitalismo de 'amiguetes', amparado por el Gobierno del PP en la Comunitat Valenciana, no es viable sin parasitar lo público".

Priorat #1 Priorat
Similar a las Universidades privadas. Todo lo que toca el PP es igual.
#2 chavi
Bueno, parece que los valencianos quieren ese modelo...
