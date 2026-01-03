edición general
Carlos Baute celebra desde España la captura del dictador venezolano: “Al fin el señor Trump atrapó al sátrapa de Maduro”

El artista de Venezuela ha compartido en sus redes sociales la alegría que ha sentido al conocer la noticia

YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
bueno, artista, ya no está Maduro en VZL, así que ya va siendo hora de que vuelvas a tu país, no? qué? tienes ya tu billete de avión de I.D.A. sin vuelta?
26
#21 Berni1978
#1 que va… se quedará en la dictadura española para luchar y oponerse a ella…. Paradódijo eh?
6
A.more #4 A.more
que se vaya a su país que fascistas ya tenemos bastantes en españa
9
Barney_77 #5 Barney_77
#4 Eres un grandísimo demócrata.
7
salchipapa77 #11 salchipapa77
#4 Te gustan las dictaduras por lo que veo
1
borteixo #23 borteixo
#4 se va a quedar el barrio de salamanca bien vacío.
1
Ne0 #24 Ne0
#23 venía a poner este comentario, veo que lo han puesto ye piro a buscar piso por la zona :troll:
0
Dene #25 Dene
#23 no caerá esa breva
0
jramiro #13 jramiro
El Miguel Bosé venezolano
3
frg #31 frg
#13 Creo que éste se mete menos, y todavía tiene voz, aunque sea igual de gilipollas que Bosé.
0
#12 Borgiano
Como cualquier velezolano decente, aquí la noticia sería que salga algún venezolano relevante en algo que estuviera a favor del golpista Maduro
6
plutanasio #14 plutanasio
#12 sólo las ratas que apoyan a la dictadura de maduro están rabiando muy fuerte en internet. En los estados de mi WhatsApp está a reventar de imágenes de mis colegas venezolanos celebrándolo
3
nightrain #19 nightrain
#14 pues a vuestro puto país ya, que este no es el vuestro
4
#27 guillersk
#19 reportado por xenofobia
1
#20 Borgiano
#14 De los venezolanos que conozco yo todos felicísimos de que le hayan dado la patada al golpista Maduro.
0
meroespectador #16 meroespectador
Hay 700000 venezolanos en España, pongamos que la mitad estarían dispuestos a volver si hay un cambio de gobierno aparte de reclamar sus propiedades. Eso supondrá vender el patrimonio inmobiliario que tengan aquí para hacer caja y el que tenga contrato de alquiler terminarlo. Esto puede sacudir el mercado sacando decenas de miles de propiedades a la venta así como otras decenas de miles de ofertas de alquiler nuevas entrando todas a la vez.
4
#22 NO86
#16 Ojalá!
2
MoñecoTeDrapo #29 MoñecoTeDrapo
#16 más bien la mitad
0
frg #30 frg
#16 ¿Crees que va a volver algún Venezolano? xD xD

¡Van a venir todavía más! Al tiempo
0
pepel #18 pepel
Ya tienes adjudicado un hueco en el programa de fiestas de IDA.
2
#26 slender_1
Pues ahora deja ahí tus pisos de la Little Venezuela.

Y llévate también a Marta Sánchez y su himno putrefacto.
2
frg #28 frg
Hay que ser subnormal para creer que un golpe político dado por un tercer país va a mejorar la situación del país. Irak, Libia y tantos otros países sodomizados por EEUU pueden darle una idea del futuro que le espera a su país.
1
Pejeta #15 Pejeta
Este hace apología del terrorismo.
1
#3 petal
Lo ideal es que le apliquen pena de muerte. Los políticos deben responder por sus fechorías
11
#6 Barriales
#2 @Eirene. Usuario baneado con cuenta nueva.
3
Barney_77 #9 Barney_77
#6 Y además dice cosa que no te gustan...
1
#10 Barriales
#9 a mi?. Ha sido baneada por decir cosas que no le gustan a los administradores. Cosas muuu malas
1
tul #7 tul
#2 no engañais a nadie el unico y verdadero emperador-dios de venezuela es GuayDog! xD
2
HeilHynkel #8 HeilHynkel
#2

El clon del día.

Al pozo de la mierda con el resto.
0

