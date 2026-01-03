·
10
meneos
43
clics
Este envío tiene varios votos negativos.
Asegúrate
antes de menear
Carlos Baute celebra desde España la captura del dictador venezolano: “Al fin el señor Trump atrapó al sátrapa de Maduro”
El artista de Venezuela ha compartido en sus redes sociales la alegría que ha sentido al conocer la noticia
|
etiquetas
:
musica
,
venezuela
,
trump
,
baute
9
1
9
K
38
actualidad
31 comentarios
9
1
9
K
38
actualidad
#1
YSiguesLeyendo
*
bueno, artista, ya no está Maduro en VZL, así que ya va siendo hora de que vuelvas a tu país, no? qué? tienes ya tu billete de avión de I.D.A. sin vuelta?
26
K
229
#21
Berni1978
#1
que va… se quedará en la dictadura española para luchar y oponerse a ella…. Paradódijo eh?
6
K
39
#4
A.more
que se vaya a su país que fascistas ya tenemos bastantes en españa
9
K
52
#5
Barney_77
#4
Eres un grandísimo demócrata.
7
K
38
#11
salchipapa77
#4
Te gustan las dictaduras por lo que veo
1
K
14
#23
borteixo
#4
se va a quedar el barrio de salamanca bien vacío.
1
K
12
#24
Ne0
#23
venía a poner este comentario, veo que lo han puesto ye piro a buscar piso por la zona
0
K
9
#25
Dene
#23
no caerá esa breva
0
K
12
#13
jramiro
El Miguel Bosé venezolano
3
K
40
#31
frg
*
#13
Creo que éste se mete menos, y todavía tiene voz, aunque sea igual de gilipollas que Bosé.
0
K
11
#12
Borgiano
*
Como cualquier velezolano decente, aquí la noticia sería que salga algún venezolano relevante en algo que estuviera a favor del golpista Maduro
6
K
37
#14
plutanasio
#12
sólo las ratas que apoyan a la dictadura de maduro están rabiando muy fuerte en internet. En los estados de mi WhatsApp está a reventar de imágenes de mis colegas venezolanos celebrándolo
3
K
28
#19
nightrain
#14
pues a vuestro puto país ya, que este no es el vuestro
4
K
-5
#27
guillersk
#19
reportado por xenofobia
1
K
9
#20
Borgiano
#14
De los venezolanos que conozco yo todos felicísimos de que le hayan dado la patada al golpista Maduro.
0
K
8
#16
meroespectador
Hay 700000 venezolanos en España, pongamos que la mitad estarían dispuestos a volver si hay un cambio de gobierno aparte de reclamar sus propiedades. Eso supondrá vender el patrimonio inmobiliario que tengan aquí para hacer caja y el que tenga contrato de alquiler terminarlo. Esto puede sacudir el mercado sacando decenas de miles de propiedades a la venta así como otras decenas de miles de ofertas de alquiler nuevas entrando todas a la vez.
4
K
29
#22
NO86
#16
Ojalá!
2
K
28
#29
MoñecoTeDrapo
#16
más bien la mitad
0
K
10
#30
frg
#16
¿Crees que va a volver algún Venezolano?
¡Van a venir todavía más! Al tiempo
0
K
11
#18
pepel
Ya tienes adjudicado un hueco en el programa de fiestas de IDA.
2
K
28
#26
slender_1
*
Pues ahora deja ahí tus pisos de la Little Venezuela.
Y llévate también a Marta Sánchez y su himno putrefacto.
2
K
23
#28
frg
Hay que ser subnormal para creer que un golpe político dado por un tercer país va a mejorar la situación del país. Irak, Libia y tantos otros países sodomizados por EEUU pueden darle una idea del futuro que le espera a su país.
1
K
15
#15
Pejeta
Este hace apología del terrorismo.
1
K
10
#3
petal
*
Lo ideal es que le apliquen pena de muerte. Los políticos deben responder por sus fechorías
11
K
0
#2
maria_corina
»
ver comentario
#6
Barriales
#2
@Eirene
. Usuario baneado con cuenta nueva.
3
K
43
#9
Barney_77
#6
Y además dice cosa que no te gustan...
1
K
24
#10
Barriales
*
#9
a mi?. Ha sido baneada por decir cosas que no le gustan a los administradores. Cosas muuu malas
1
K
23
#17
maria_corina
*
»
ver comentario
#7
tul
#2
no engañais a nadie el unico y verdadero emperador-dios de venezuela es GuayDog!
2
K
25
#8
HeilHynkel
#2
El clon del día.
Al pozo de la mierda con el resto.
0
K
17
Ver toda la conversación (
31
comentarios)
