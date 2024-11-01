·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
15905
clics
Mapa en tiempo real de balizas V16 activas en carreteras de España
3458
clics
Contra el falso autoritarismo en Menéame como huida hacia adelante
4021
clics
MALEMÁTICAS CCCVIII: día desastre en los gráficos de El Economista
3915
clics
24 extraordinarios descubrimientos arqueológicos que nos asombraron en 2025
2619
clics
Feijóo aporta a la jueza los whatsapps con Mazón: "¿El Gobierno os ha llamado? Espero que os esté prestando ayuda"
más votadas
371
Más de medio millón de personas marchan en Estambul contra el genocidio en Gaza y la ocupación de Cisjordania
405
Angelina Jolie apoya a los palestinos con una gira humanitaria en el cruce de Rafah (árabe)
511
Instagram cierra la cuenta de Nacho Duato tras sus críticas habituales a Díaz Ayuso
489
La izquierda estúpida en Aragón y en España
449
El repaso de Silvia Intxaurrondo a Feijóo por sus mensajes con Mazón: "Ha estado mintiendo durante 14 meses"
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
14
meneos
55
clics
Carlos Arenas: "Es el momento de acabar con la resiliencia de las élites y que la gente tome ya cartas en el asunto"
El historiador publica ‘El Estado pesebre’, un minucioso recuento del modo en que las élites han saqueado desde antiguo las arcas públicas en España
|
etiquetas
:
carlos arenas
,
estado pesebre
,
libro
,
capitalismo
,
español
11
3
0
K
285
cultura
6 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
11
3
0
K
285
cultura
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Desideratum
*
Me he leído el libro: "el Estado pesebre", que es de lo que va el artículo y, en mi opinión, es un ensayo perfectamente fundamentado de cómo ha funcionado la economía de nuestro país, incluso antes de ser el país que es, es decir, desde los tiempos anteriores a los Reyes Católicos hasta nuestros días.
Solo en referencias bibliográficas puede haber como unas 50 páginas, las finales del ensayo.
Incluso se describen algunas clases de individuos que han ido cambiando de denominaciones…
» ver todo el comentario
2
K
42
#2
Autarca
"..ya en la Transición, son conocidos los grupos de presión, los lobbies, las puertas giratorias… Todo es lo mismo"
Ese es el problema, que
no son conocidos
, sabemos de su existencia pero no solemos ponerles cara ni nombre
Me revienta cuando los medios se limitan a hacerse eco de las declaraciones, a menudo absurdas y demagógicas, de los políticos
No me habléis del títere, habladme de los titiriteros ¿Que grupo de presión estan detrás de esos políticos? ¿De esas declaraciones? ¿Que es lo que pretenden?
0
K
11
#3
Desideratum
#2
Si te lees el libro saldrás de dudas.
0
K
18
#4
Autarca
*
#3
No creo que el libro hable de cosas que pasaron ayer, pasan hoy, y pasaran mañana
Como le leí a alguien, el problema de nuestro sistema es que los ciudadanos votamos cada cuatro años, por otro lado los ricos votan todos los días
1
K
22
#5
Desideratum
*
#4
El libro llega hasta nuestros días.
Si te hubieras leído el artículo habrías comprobado que al autor le pesa no haber desarrollado suficientemente el enriquecimiento que se ha producido con la intermediación de las mascarillas en los tiempos del covid o el mamoneo de las mamandurrias del grupo Quirón o Ribera salud.
Y copio y pego, literalmente, las propias palabras del autor:
“El libro termina en mayo del 25, pero me hubiera gustado que hubiera terminado hoy. Hubiera contado la historia…
» ver todo el comentario
0
K
18
#6
Autarca
#5
Sin duda parece un buen libro
Pero lo que me dices no rasca ni la punta del iceberg de España
Y de la UE ni hablemos, los lobbistas corren por allí como lobos, y la UE ya decide el 40% de nuestras leyes
0
K
11
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Solo en referencias bibliográficas puede haber como unas 50 páginas, las finales del ensayo.
Incluso se describen algunas clases de individuos que han ido cambiando de denominaciones… » ver todo el comentario
Ese es el problema, que no son conocidos, sabemos de su existencia pero no solemos ponerles cara ni nombre
Me revienta cuando los medios se limitan a hacerse eco de las declaraciones, a menudo absurdas y demagógicas, de los políticos
No me habléis del títere, habladme de los titiriteros ¿Que grupo de presión estan detrás de esos políticos? ¿De esas declaraciones? ¿Que es lo que pretenden?
Como le leí a alguien, el problema de nuestro sistema es que los ciudadanos votamos cada cuatro años, por otro lado los ricos votan todos los días
Si te hubieras leído el artículo habrías comprobado que al autor le pesa no haber desarrollado suficientemente el enriquecimiento que se ha producido con la intermediación de las mascarillas en los tiempos del covid o el mamoneo de las mamandurrias del grupo Quirón o Ribera salud.
Y copio y pego, literalmente, las propias palabras del autor:
“El libro termina en mayo del 25, pero me hubiera gustado que hubiera terminado hoy. Hubiera contado la historia… » ver todo el comentario
Pero lo que me dices no rasca ni la punta del iceberg de España
Y de la UE ni hablemos, los lobbistas corren por allí como lobos, y la UE ya decide el 40% de nuestras leyes