edición general
14 meneos
55 clics
Carlos Arenas: "Es el momento de acabar con la resiliencia de las élites y que la gente tome ya cartas en el asunto"

Carlos Arenas: "Es el momento de acabar con la resiliencia de las élites y que la gente tome ya cartas en el asunto"

El historiador publica ‘El Estado pesebre’, un minucioso recuento del modo en que las élites han saqueado desde antiguo las arcas públicas en España

| etiquetas: carlos arenas , estado pesebre , libro , capitalismo , español
11 3 0 K 285 cultura
6 comentarios
11 3 0 K 285 cultura
Desideratum #1 Desideratum *
Me he leído el libro: "el Estado pesebre", que es de lo que va el artículo y, en mi opinión, es un ensayo perfectamente fundamentado de cómo ha funcionado la economía de nuestro país, incluso antes de ser el país que es, es decir, desde los tiempos anteriores a los Reyes Católicos hasta nuestros días.

Solo en referencias bibliográficas puede haber como unas 50 páginas, las finales del ensayo.

Incluso se describen algunas clases de individuos que han ido cambiando de denominaciones…   » ver todo el comentario
2 K 42
Autarca #2 Autarca
"..ya en la Transición, son conocidos los grupos de presión, los lobbies, las puertas giratorias… Todo es lo mismo"

Ese es el problema, que no son conocidos, sabemos de su existencia pero no solemos ponerles cara ni nombre

Me revienta cuando los medios se limitan a hacerse eco de las declaraciones, a menudo absurdas y demagógicas, de los políticos

No me habléis del títere, habladme de los titiriteros ¿Que grupo de presión estan detrás de esos políticos? ¿De esas declaraciones? ¿Que es lo que pretenden?
0 K 11
Desideratum #3 Desideratum
#2 Si te lees el libro saldrás de dudas. :troll:
0 K 18
Autarca #4 Autarca *
#3 No creo que el libro hable de cosas que pasaron ayer, pasan hoy, y pasaran mañana

Como le leí a alguien, el problema de nuestro sistema es que los ciudadanos votamos cada cuatro años, por otro lado los ricos votan todos los días
1 K 22
Desideratum #5 Desideratum *
#4 El libro llega hasta nuestros días.

Si te hubieras leído el artículo habrías comprobado que al autor le pesa no haber desarrollado suficientemente el enriquecimiento que se ha producido con la intermediación de las mascarillas en los tiempos del covid o el mamoneo de las mamandurrias del grupo Quirón o Ribera salud.

Y copio y pego, literalmente, las propias palabras del autor:

“El libro termina en mayo del 25, pero me hubiera gustado que hubiera terminado hoy. Hubiera contado la historia…   » ver todo el comentario
0 K 18
Autarca #6 Autarca
#5 Sin duda parece un buen libro

Pero lo que me dices no rasca ni la punta del iceberg de España

Y de la UE ni hablemos, los lobbistas corren por allí como lobos, y la UE ya decide el 40% de nuestras leyes
0 K 11

menéame