edición general
23 meneos
24 clics
Carlos Alcaraz: 100 millones de patrimonio que siguen tributando en Murcia

Carlos Alcaraz: 100 millones de patrimonio que siguen tributando en Murcia

Séptimo Grand Slam para Carlos Alcaraz y entrada definitiva en el olimpo financiero del tenis. El de El Palmar ya supera los 60 millones de dólares en premios y los 35 millones anuales en patrocinios (Nike, Rolex, Louis Vuitton, ElPozo...). Pero lo que realmente marca la diferencia es su residencia: a sus 22 años y con una fortuna estimada superior a los 90M€, sigue tributando en Murcia. Ni Mónaco, ni Suiza, ni Dubái; el Career Grand Slam se paga en España.

| etiquetas: carlos alcaraz , impuestos , murcia , españa
19 4 1 K 125 actualidad
18 comentarios
19 4 1 K 125 actualidad
Comentarios destacados:      
#1 HangTheRich
Igual que cualquier hijo de vecino. No lo hace ni mejor, ni peor. Solo que la vara moral para los millonarios esta a la altura de la mierda y ver a uno que parece que no esta a esa altura ya es para dar botes de alegría .
13 K 132
Graffin #9 Graffin
#3 Irte a Andorra no va a hacer que te jubiles a los 5 años de curro. No seas ridículo.
Aunque pagues en España un 50% de impuestos (spoiler: no los pagas) la diferencia sería jubilarse a los 8 o 9 años de curro.
3 K 47
#2 drstrangelove
Y yo que me alegro, sólo con lo que ha ganado en un año quitando impuestos, ya podría vivir el resto de la vida. Lo de los youtubers en Andorra tiene que dar hasta risa, la mayoría unos mataos que se van a pisos compartidos con otros influencers, total para ahorrarse 4 duros y 300 pavos de SS.
3 K 45
#3 Popsandbangs
#2 seguro que tú prefieres currar hasta los 70 o hasta cuando te digan.
Si te diesen la oportunidad de irte a vivir a Andorra 5 años y no tener que volver a trabajar en la vida seguro que dirías que no.
Héroe!
1 K 19
#5 drstrangelove
#3 ¿Cuántos youtubers conoces que no tengan que trabajar en la vida después de 5 años en el meollo? Pues eso.
2 K 33
angelitoMagno #10 angelitoMagno
#3 ¿Vives en Andorra? ¿Nos puedes contar tu experiencia?
1 K 26
#17 Tensk
#3 ¿Tener que pasarse más de medio año en los pirineos enclaustrado en esa jaula de oro?

Yo desde luego que no.
1 K 22
angelitoMagno #4 angelitoMagno
Y no se va de Murcia porque como he dicho mil veces, la mayoría de millonarios no emigran por los impuestos.

Primero, porque les gusta vivir donde siempre han vivido; segundo, porque cuando tienes mucha pasta, es que ya hasta te de igual. Tu tienes para todos tus gastos, el dinero te lo gestionan, es que este señor ni sabrá cuantos impuestos paga.
1 K 26
#12 encurtido
#4 Claro que se van por los impuestos. El tenis es un deporte que por sus características, estar todo el año viajando, se presta mucho a que los jugadores elijan residencia. Hay "colonias" de tenistas en Mónaco, en Andorra, en emiratos, etc. todos países de impuestos bajos y ninguna zona importante de residentes en países de impuestos altos, lo más parecido es Florida (37.5% en el último tramo) por las instalaciones de Boca Ratón.

Es joven y la familia aun tiene un peso importante…   » ver todo el comentario
4 K 46
XtrMnIO #7 XtrMnIO *
Un buen español, no como los muertos de hambre porque tienen que pagar el 13% de impuestos y andan llorando porque "el gobierno nos roba".
0 K 12
Ominous #14 Ominous
¿Y Nadal también no?
Pero como ese ahora es facha...
0 K 11
elsnons #8 elsnons
Muchos Carlos necesitamos así los que pagamos IRPF nos lo podrían bajar y cobrar más al mes . Pero es pedir demasiado, los asesores fiscales lo impiden .
0 K 10
Macnulti_reencarnado #11 Macnulti_reencarnado
Para los rojelios nunca es suficiente.
2 K 10
Cehona #15 Cehona
#11 Soy rojelio y me quito el sombrero con Alcaraz.
1 K 23
Macnulti_reencarnado #16 Macnulti_reencarnado
#15 bravo por ti!
0 K 10
#6 Zamarro
Como diría el Señor Lobo, No empecemos a chuparnos las pollas todavia ...
Es joven y aun tiene valores. Esperemos que los siga conservando y en unos años no tengamos que decir lo de ... Siempre saludaba ...
0 K 9
domadordeboquerones #18 domadordeboquerones
#6 Es candidato a facha ya verás
0 K 7

menéame