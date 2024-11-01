Carlos Alcaraz: 100 millones de patrimonio que siguen tributando en Murcia

Séptimo Grand Slam para Carlos Alcaraz y entrada definitiva en el olimpo financiero del tenis. El de El Palmar ya supera los 60 millones de dólares en premios y los 35 millones anuales en patrocinios (Nike, Rolex, Louis Vuitton, ElPozo...). Pero lo que realmente marca la diferencia es su residencia: a sus 22 años y con una fortuna estimada superior a los 90M€, sigue tributando en Murcia. Ni Mónaco, ni Suiza, ni Dubái; el Career Grand Slam se paga en España.