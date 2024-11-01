Carlos Alcaraz: 100 millones de patrimonio que siguen tributando en Murcia

Séptimo Grand Slam para Carlos Alcaraz y entrada definitiva en el olimpo financiero del tenis. El de El Palmar ya supera los 60 millones de dólares en premios y los 35 millones anuales en patrocinios (Nike, Rolex, Louis Vuitton, ElPozo...). Pero lo que realmente marca la diferencia es su residencia: a sus 22 años y con una fortuna estimada superior a los 90M€, sigue tributando en Murcia. Ni Mónaco, ni Suiza, ni Dubái; el Career Grand Slam se paga en España.
Aunque pagues en España un 50% de impuestos (spoiler: no los pagas) la diferencia sería jubilarse a los 8 o 9 años de curro.
Si te diesen la oportunidad de irte a vivir a Andorra 5 años y no tener que volver a trabajar en la vida seguro que dirías que no.
Héroe!
Yo desde luego que no.
Primero, porque les gusta vivir donde siempre han vivido; segundo, porque cuando tienes mucha pasta, es que ya hasta te de igual. Tu tienes para todos tus gastos, el dinero te lo gestionan, es que este señor ni sabrá cuantos impuestos paga.
Es joven y la familia aun tiene un peso importante… » ver todo el comentario
Pero como ese ahora es facha...
Es joven y aun tiene valores. Esperemos que los siga conservando y en unos años no tengamos que decir lo de ... Siempre saludaba ...