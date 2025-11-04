edición general
9 meneos
7 clics
Cáritas Albacete abre nuevas ayudas a afectados por la DANA de Letur, por 500.000 euros

Cáritas Albacete abre nuevas ayudas a afectados por la DANA de Letur, por 500.000 euros

Cáritas Diocesana de Albacete ha publicado una convocatoria extraordinaria de ayudas económicas dirigida a personas, empresas y trabajadores autónomos del municipio de Letur que resultaron afectados por la DANA del 29 de octubre de 2024. La dotación total asciende a 500.000 euros, procedentes íntegramente de fondos privados recaudados a través de la campaña de emergencia de Cáritas Española para apoyar a las personas damnificadas por las inundaciones. El objetivo de esta convocatoria es complementar las ayudas hasta ahora recibidas a través de

| etiquetas: cáritas , albacete , ayudas , afectados , dana , letur
7 2 0 K 86 actualidad
7 comentarios
7 2 0 K 86 actualidad
camvalf #1 camvalf
Caritas es de lo poco decente con sus claros y oscuros que tienen los curas.
1 K 20
#3 MPPC *
#1 "La Conferencia Episcopal Española (CEE) aporta cada año un donativo directo a Cáritas que ha sido cuantificado en torno a 5 millones de euros anuales, lo que equivale a aproximadamente un ~1,85 % del total de la financiación de Cáritas España."
El resto son aportaciones de instituciones públicas y particulares, como feligreses o colaboradores. Vamos que los curas, al menos como institución, poco aportan.  media
1 K 18
Macnulti_reencarnado #7 Macnulti_reencarnado
#6 pues ahora ve y díselo a la cara a los familiares de las víctimas, si tienes lo que hay que tener.

cadenaser.com/castillalamancha/2025/11/04/familiares-de-las-victimas-d
0 K 8
Macnulti_reencarnado #2 Macnulti_reencarnado
En Albacete no ha dimitido nadie por los muertos de Letur? Ni en Castilla la Mancha? Que partido gobierna esa comunidad autónoma?
0 K 8
#4 MPPC
#2 Pero, ¿hicieron su trabajo?, o hicieron como los de la Generalitat Valenciana.
0 K 11
Macnulti_reencarnado #5 Macnulti_reencarnado
#4 tú que opinas?
0 K 8
#6 Cerberoh
#5 Sí que hicieron su trabajo y no andaron desaparecidos en reservados de restaurantes 8 horas, para luego aparecer y no saber ni donde estaban, para luego pasarse una año ninguneando a las víctimas.
0 K 7

menéame