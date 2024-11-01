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Capitán de petrolero varado en el Golfo Pérsico: ningún barco se atreverá a cruzar el estrecho sin garantías de seguridad o coordinación con las autoridades locales [eng]

Capitán de petrolero varado en el Golfo Pérsico: ningún barco se atreverá a cruzar el estrecho sin garantías de seguridad o coordinación con las autoridades locales [eng]

El Capitán Raman Kapoor, al mando de un petrolero varado en el Golfo Pérsico durante más de 50 días, y su tripulación de 23 personas llevan bloqueados desde el 28 de febrero de 2026, cuando comenzaron los ataques conjuntos entre EE. UU. e Irán. Ha expresado a medios como Al Jazeera y RT que ningún barco se atreverá a cruzar el estrecho sin garantías de seguridad o coordinación con las autoridades locales. Kapoor describe una sensación abrumadora de incertidumbre y "desamparo" tras el fracaso de las conversaciones de paz en Islamabad.

| etiquetas: geoestrategia , información , guerra , economía , petróleo , ormuz
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2 comentarios
9 2 0 K 137 actualidad
alehopio #1 alehopio *
Las compañías comerciales ignoran por completo la promesa del ejército estadounidense de guiar a los barcos. Washington no tiene ningún control sobre el Golfo Pérsico.

La operación "Proyecto Libertad" está siendo otro fracaso más como el de la operación "Martillo de Medianoche" (que no destruyó las capacidades nucleares de Irán) o la operación "Furia Épica" (que no logró un cambio de régimen), como la operación "Lanza del Sur" (que no logró bloquear los puertos de Irán).
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#2 soberao *
#1 Es lo que tiene jugarse literalmente el pellejo frente a oír las promesas de un viejo fascista al otro lado del mundo que no se juega nada y que solo está interesado en que llegue el fin de semana para irse a jugar al golf. Como para fiarte de la "palabra" de Trump...
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menéame