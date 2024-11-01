Capitán de petrolero varado en el Golfo Pérsico: ningún barco se atreverá a cruzar el estrecho sin garantías de seguridad o coordinación con las autoridades locales [eng]

El Capitán Raman Kapoor, al mando de un petrolero varado en el Golfo Pérsico durante más de 50 días, y su tripulación de 23 personas llevan bloqueados desde el 28 de febrero de 2026, cuando comenzaron los ataques conjuntos entre EE. UU. e Irán. Ha expresado a medios como Al Jazeera y RT que ningún barco se atreverá a cruzar el estrecho sin garantías de seguridad o coordinación con las autoridades locales. Kapoor describe una sensación abrumadora de incertidumbre y "desamparo" tras el fracaso de las conversaciones de paz en Islamabad.