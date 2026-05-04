Emiratos Árabes Unidos condena ataque con drones iraníes contra petrolero de ADNOC en el estrecho de Ormuz [eng]

Emiratos Árabes Unidos condenó enérgicamente el lunes el ataque con drones iraníes contra un petrolero de ADNOC en el estrecho de Ormuz, bloqueado por el conflicto militar, justo cuando Estados Unidos tenía previsto comenzar a guiar a los buques a través de la vía marítima. Dos drones impactaron contra el MV Barakah frente a la costa de Omán, pero nadie resultó herido, según ADNOC, la petrolera estatal de los Emiratos Árabes Unidos, que añadió que el buque no estaba cargado. Al 29 de abril se habían localizado más de 900 buques mercantes ...