Capitán de la Guardia Civil Milagros Moisés González, que se define como "una mujer en un mundo de hombres", se lleva el Premio Cálamo de Poesía Erótica

Milagros Moisés González fue una "escritora de cajón" durante años, porque pensó que "su voz no importaba". "Esto no es un libro sobre sexo. Es un libro sobre estar vivo. Sobre resistir. Sobre encontrar belleza incluso cuando todo se cae a pedazos", afirma sobre su primera obra editada González, que se identifica como mujer, aunque su aspecto sea el de un hombre.