Capitán de la Guardia Civil Milagros Moisés González, que se define como "una mujer en un mundo de hombres", se lleva el Premio Cálamo de Poesía Erótica

Milagros Moisés González fue una "escritora de cajón" durante años, porque pensó que "su voz no importaba". "Esto no es un libro sobre sexo. Es un libro sobre estar vivo. Sobre resistir. Sobre encontrar belleza incluso cuando todo se cae a pedazos", afirma sobre su primera obra editada González, que se identifica como mujer, aunque su aspecto sea el de un hombre.
| etiquetas: literatura , sociedad , poesía , mujer
Nobinario aleatorio transhumanista.
Luego la gente insultando a JK Rowling por "tránsfoba" (NO lo es), porque en el internet le han dicho unos usuarios de RRSS que Milagros, pobrecita ella mírala en la foto de la entradilla, tiene Derecho A Ser Mujer si le sale de los cojones.