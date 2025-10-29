edición general
Capitán de la Guardia Civil Milagros Moisés González, que se define como "una mujer en un mundo de hombres", se lleva el Premio Cálamo de Poesía Erótica

Milagros Moisés González fue una "escritora de cajón" durante años, porque pensó que "su voz no importaba". "Esto no es un libro sobre sexo. Es un libro sobre estar vivo. Sobre resistir. Sobre encontrar belleza incluso cuando todo se cae a pedazos", afirma sobre su primera obra editada González, que se identifica como mujer, aunque su aspecto sea el de un hombre.

5 comentarios
powernergia #1 powernergia
He leído el articulo y sigo sin saber el sexo (real o percibido) del/la premiado/a.
RoterHahn #2 RoterHahn
#1
Nobinario aleatorio transhumanista.
#5 Jodere
#1 Femboy
Supercinexin #3 Supercinexin
Habrá que llevar a Españita a algunos jueces del Reino Unido, que ya dejaron claro a gente como Milagros que es un hombre, y no una mujer, por mucho que se empecine en trolearnos a todos.

Luego la gente insultando a JK Rowling por "tránsfoba" (NO lo es), porque en el internet le han dicho unos usuarios de RRSS que Milagros, pobrecita ella mírala en la foto de la entradilla, tiene Derecho A Ser Mujer si le sale de los cojones.
thror #4 thror
#3 Ella afirma que no es transfoba, pero sus actos gritan otra cosa muy diferente.
