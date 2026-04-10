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Capgemini anuncia un ERE en España por el impacto de la inteligencia artificial

Capgemini anuncia un ERE en España por el impacto de la inteligencia artificial

Capgemini prepara un ERE en España debido al impacto de la inteligencia artificial. La consultora tecnológica ha informado ya a los representantes de los trabajadores

| etiquetas: capgemini , ere
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6 comentarios
7 1 0 K 73 actualidad
Aguarrás #3 Aguarrás
Huele un poco a excusa, ¿No?.
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Format_C #2 Format_C
Al final espero que capgemini sea sustituido por una IA
2 K 40
#1 rystan
Otra vez la IA como excusa. La causa real es que sus clientes se van.
3 K 36
#4 R2dC
"Mis trozos de carne ya no tienen que hacer tanta tarea superflua. ¿Como mejoro el negocio? ¿Les doy tareas de más nivel con este aumento de la productividad? No... mejor les despido"

Espero que sus clientes también usen IA y no necesiten esos informes sobrepreciados.
2 K 27
cosmonauta #5 cosmonauta
700 millones de facturación con 11.000 empleados: 63.636 €/empleado.

Justito, justito.
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Blackat #6 Blackat
Trola lola [Recuerda esta frase que sera como un six seven , inventado en meneame en directo]

TROLA LOLA!!! No se lo creen ni de coña
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menéame