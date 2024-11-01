Caos en Oriente Medio. EEUU fracasa en las negociaciones. Irán mantiene el control en Ormuz  

Wilkof y Arachi casi llegan a las manos en las negociaciones por soberbia del estadounidense. Vance sigue indicaciones de Netanyahu en las negociaciones. Posible riesgo de atentado al medgas que suministra gas a España como represalia de EEUU e Israel. Trump car en popularidad. Netanyahu se queja por antisemitismo por la celebración española de quemar un personaje como protesta. Periodista atacada por periodistas de PP y VOX en TV española por quejarse de la detención del militar español. Continúan las críticas a Trump de personalidades eeuu.
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Pero por lo que veo, nadie te ha cambiado nada. Solo veo votos y tus comentarios.
Edit: Retiro lo dicho. En la fisgona no lo veo, pero en registros sí aparece como que hay un cambio.
No me voy a meter, porque lo que me pone "contenido previo" es el link que hay ahora, así que no sé si es que lo han cambiado (y sería estúpido porque es motivo de strike directo y se ve quien lo ha hecho).
Y algo análogo sucede en EEUU con los periodistas de derechas que cada vez más critican a Trump, desde la derecha.
A este paso, no sé si Fakejó volverá a tener la posibilidad de decir que no es presidente porque no quiere...
El correcto es este:
www.youtube.com/live/WxyOtD4HO_I?is=cdzffWXcVaiKLo1d
Igual habría que pensar en facilitar la tarea de subir noticias/videos. Mucho del contenido obviamente viene de youtube. Y facilitar lo de crear noticias beneficiaría a Menéame porque así subiríamos más contenido.
Observa la diferencia en la URL: la tuya dice live mientras la mía dice watch. Puede tratarse de algún problema de identificadores cambiantes a la hora de compartir directos.
La otra opción es que tengas alguna función de autocompletado de formularios en el navegador, y éste te los cambie por una URL introducida anteriormente, que a veces lo hace de forma sibilina y uno no se da cuenta.
Prueba a desactivar el autocompletado de formularios en el navegador, y a compartir enlaces con un identificador simple y que no se encuentren como directos.