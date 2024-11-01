Caos en Oriente Medio. EEUU fracasa en las negociaciones. Irán mantiene el control en Ormuz  

Wilkof y Arachi casi llegan a las manos en las negociaciones por soberbia del estadounidense. Vance sigue indicaciones de Netanyahu en las negociaciones. Posible riesgo de atentado al medgas que suministra gas a España como represalia de EEUU e Israel. Trump car en popularidad. Netanyahu se queja por antisemitismo por la celebración española de quemar un personaje como protesta. Periodista atacada por periodistas de PP y VOX en TV española por quejarse de la detención del militar español. Continúan las críticas a Trump de personalidades eeuu.