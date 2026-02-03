El caos ferroviario paraliza la actividad de empresas químicas y logísticas

El impacto de esta crisis de movilidad sobre la economía va más allá del transporte de mercancías. El comercio también se está viendo afectado por el caos de Rodalies, tanto por los problemas de los trabajadores para llegar a sus puesto, como por una menor afluencia de compradores a los grandes ejes comerciales de las principales ciudades de Catalunya. Javier Cottet, vicepresidente de la unión de ejes comerciales y turísticos Barcelona Oberta, cifra la caída de ventas en entre un 10% y un 40% en función del tipo de comercio y de su ubicación...