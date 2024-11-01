edición general
El cantero: transformando una roca del monte en un bloque para la construcción ¡Totalmente a mano!

Dada la riqueza geológica de Pinilla del Valle (Madrid), la cantería fue una de las actividades más características de la zona. En el año 2004, Julián Matesanz, antiguo cantero, me mostró la talla de un sillar similar a los que habían contribuido a levantar las antiguas casas o las iglesias de Pinilla

| etiquetas: monesma , canteros , sillar , etnografía , pinilla del valle
#1 tropezon
Hay monesma, hay meneo!
pitercio #4 pitercio
Qué flipe, el abuelo con cuatro hierros es un terraformer.
HeilHynkel #2 HeilHynkel
A mano, a mano ... que usa martillo y escoplo. :roll:
#3 Tensk
Recuerdo hace muchos años, siendo yo pequeño, cómo un cantero se hizo en pocos días lo que viene siendo la base de un lagar (lagareta en gallego según el tamaño) para el vino. Tremendo piedrón granítico de más de un metro por un metro y unos 25-30 centímetros de altura fácil.

Todo a base de cincel y maceta (para el neófito, la maceta es el martillo propio de los canteros, es mejor buscarlo en google que el que yo os lo explique) y no sé qué edad tendría el señor pero ya tendría que haber…   » ver todo el comentario
