El cantero: transformando una roca del monte en un bloque para la construcción ¡Totalmente a mano!

Dada la riqueza geológica de Pinilla del Valle (Madrid), la cantería fue una de las actividades más características de la zona. En el año 2004, Julián Matesanz, antiguo cantero, me mostró la talla de un sillar similar a los que habían contribuido a levantar las antiguas casas o las iglesias de Pinilla
| etiquetas: monesma , canteros , sillar , etnografía , pinilla del valle
