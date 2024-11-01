edición general
Cañita Brava confiesa que padece cáncer de intestino en una delicadísima situación personal

Cañita Brava ha revelado que libra una batalla contra un cáncer de intestino con un costoso tratamiento que “tengo que pagar de mi bolsillo”. Su delicado diagnóstico no es su única dificultad, pues con su reducida pensión comparte piso con 5 personas. “Cobro 450 euros de pensión y pago de alquiler 247.Hay que pagar también la subida del piso de 26 € ” se queja el artista, que también acusa la falta de trabajo a sus 80 años. Cañita reconoce que no gestionó bien su fortuna “Gané mucho dinero, pero lo malgasté hace mucho tiempo. No me queda nada”.

8 comentarios
HeilHynkel #2 HeilHynkel
Y Torrente aún le debe 36 euros de whisky.
craigvalen #4 craigvalen
#2 Positivo por convertir esas míticas 6000 pesetas a euros.
AsVHEn #8 AsVHEn *
#7 #4 Eso ya lo hizo el propio Santiago Segura en una de las secuelas de Torrente:
www.tiktok.com/@josemanueladorna/video/7378198746074582305
eaglesight1 #1 eaglesight1
¿Ganó mucho dinero y ahora quiere que lo mantengan?.
kosako #3 kosako
#1 Mmmm no.
D303 #6 D303
#1 Mantenemos a políticos hideputas que han ganado robado mucho más que el.
#7 Strandedandbored
Y qué es eso de que tiene que pagarse el tratamiento para el cáncer? Me suena a que va a un médico privado que le da homeopatía
Spirito #5 Spirito
Pero ¿Cómo se puede tener solo 450 euros de pensión?

Pero si incluso la no contributiva es algo más cuantiosa.

No lo entiendo.
