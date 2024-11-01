Cañita Brava confiesa que padece cáncer de intestino en una delicadísima situación personal

Cañita Brava ha revelado que libra una batalla contra un cáncer de intestino con un costoso tratamiento que “tengo que pagar de mi bolsillo”. Su delicado diagnóstico no es su única dificultad, pues con su reducida pensión comparte piso con 5 personas. “Cobro 450 euros de pensión y pago de alquiler 247.Hay que pagar también la subida del piso de 26 € ” se queja el artista, que también acusa la falta de trabajo a sus 80 años. Cañita reconoce que no gestionó bien su fortuna “Gané mucho dinero, pero lo malgasté hace mucho tiempo. No me queda nada”.