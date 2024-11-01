El candidato de Podemos en Castilla y León regresa a la universidad tras el batacazo electoral del pasado domingo que dejó al partido sin representación. Miguel Ángel Andrés Llamas, candidato de Podemos a la Presidencia de la Junta de Castilla y León en las elecciones de 2026, ha retomado su actividad académica como profesor ayudante doctor en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), según ha podido saber Confidencial Digital. Está adscrito al Departamento de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho, donde ya desarrollaba...