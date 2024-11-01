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El candidato de Podemos en Castilla y León regresa a la universidad

El candidato de Podemos en Castilla y León regresa a la universidad tras el batacazo electoral del pasado domingo que dejó al partido sin representación. Miguel Ángel Andrés Llamas, candidato de Podemos a la Presidencia de la Junta de Castilla y León en las elecciones de 2026, ha retomado su actividad académica como profesor ayudante doctor en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), según ha podido saber Confidencial Digital. Está adscrito al Departamento de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho, donde ya desarrollaba...

| etiquetas: podemos , elecciones , castilla y león
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8 comentarios
4 1 1 K 55 actualidad
Dene #3 Dene
Esto es algo que el 99% de los peperos no haría nunca...por no tener trabajo anterior conocido
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DonNadieSoy #7 DonNadieSoy
si se agarran al sillón: mal, si dejan el sillón: mal... Sois un chiste xD xD
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Harkon #4 Harkon
Este tiene trabajo, no como el vagascal que no ha dado un palo al agua en su puta vida
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Drebian #5 Drebian *
Búscate un trabajo, troll. Deja de apestar la web con tus tóxicos esputos #0
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oceanon3d #6 oceanon3d *
Y sin un salario vivir del aire ... ¿o tu de eso tampoco sabes nada? ¿ o lo confundes con todos esos políticos profesionales de derechas que venden liberalismo y llevan toda su vida con salario publico a base de bien?

La verdad es que das mucha lastima aveces.
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YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
... su carrera antes de asumir responsabilidades políticas. Andrés Llamas asumió en 2025 la coordinación autonómica de Podemos en Castilla y León, sustituyendo a Pablo Fernández. Doctor en Derecho, cuenta con experiencia como abogado, asesor jurídico e investigador, además de toda su actividad universitaria. Su candidatura en 2026 se produjo en un contexto de reorganización interna del partido en la comunidad...
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Lamantua #8 Lamantua *
La ciudadanía prefiere garrulos. xD xD
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YSiguesLeyendo #2 YSiguesLeyendo
nos ha sorprendido a todos, verdad? porque tenía toda la pinta de que su gran compromiso político le haría quedarse en Fachadolid a trabajar y a reconstruir el partido, verdad? qué jetas!
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menéame