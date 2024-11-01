edición general
5 meneos
30 clics
Canciones para no obedecer

Canciones para no obedecer

De Víctor Jara a Bad Bunny, un recorrido por los músicos que denunciaron la injerencia estadounidense y defendieron la soberanía de los pueblos.

| etiquetas: canciones , protesta , estados unidos , injerencia , latinoamérica
4 1 0 K 60 actualidad
3 comentarios
4 1 0 K 60 actualidad
Furiano.46 #1 Furiano.46
Pido perdón pero aunque Bad Bunny recitara la cura contra el cáncer, me taparía los oídos :troll:
1 K 21
karakol #3 karakol
#1 Bad Bunny podría saber como realizar la fusión fría y nos quedaríamos igual porque nadie entendería una palabra de lo que dice.
0 K 20
founds #2 founds
Meter al bad Bunny con Víctor Jara duele de leer
1 K 18

menéame