Canciones para no obedecer
De Víctor Jara a Bad Bunny, un recorrido por los músicos que denunciaron la injerencia estadounidense y defendieron la soberanía de los pueblos.
|
etiquetas
:
canciones
,
protesta
,
estados unidos
,
injerencia
,
latinoamérica
#1
Furiano.46
Pido perdón pero aunque Bad Bunny recitara la cura contra el cáncer, me taparía los oídos
1
K
21
#3
karakol
#1
Bad Bunny podría saber como realizar la fusión fría y nos quedaríamos igual porque nadie entendería una palabra de lo que dice.
0
K
20
#2
founds
Meter al bad Bunny con Víctor Jara duele de leer
1
K
18
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
