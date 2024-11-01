El cáncer y sus formas de estar en el mundo

Hay una violencia silenciosa que rodea al cáncer: la obligación de afrontarlo bien. Sonreír. Luchar. Pensar en positivo. No incomodar. El diagnóstico no solo ataca el cuerpo: desata una revolución existencial que reorganiza la forma de habitar el tiempo, el miedo y la identidad. Quedar atrapado en la pregunta «¿por qué a mí?» suele ser estéril. La respuesta es simple y brutal: forma parte de la biología humana. Lo excepcional no es enfermar, sino haber vivido bajo la ilusión de que nunca nos pasaría. Aceptar la fragilidad es el primer...
| etiquetas: cáncer , enfermedad , duelo , tratamiento
La fundación UAPO de Jesús Candel lo hace a través del ejercicio. Cuando ves a un grupo de personas con cáncer divirtiéndose y pasandoselo bien por unas horas sabes que merece la pena.
Soy socio y se de lo que hablo. Cada persona lo llevará como desee pero hay una gran diferencia (aunque acabes falleciendo) en como lo afrontas
El artículo denuncia que se le está obligando al enfermo a ¿luchar, ser positivo? lo que hay que hacer es apoyarlo, no obligarle a ser lo… » ver todo el comentario
And what do we say to Death?
Not today.
Syrio Forel, the First sword of Braavos.