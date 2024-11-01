El cáncer y sus formas de estar en el mundo

Hay una violencia silenciosa que rodea al cáncer: la obligación de afrontarlo bien. Sonreír. Luchar. Pensar en positivo. No incomodar. El diagnóstico no solo ataca el cuerpo: desata una revolución existencial que reorganiza la forma de habitar el tiempo, el miedo y la identidad. Quedar atrapado en la pregunta «¿por qué a mí?» suele ser estéril. La respuesta es simple y brutal: forma parte de la biología humana. Lo excepcional no es enfermar, sino haber vivido bajo la ilusión de que nunca nos pasaría. Aceptar la fragilidad es el primer...