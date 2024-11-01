edición general
El cáncer y sus formas de estar en el mundo

Hay una violencia silenciosa que rodea al cáncer: la obligación de afrontarlo bien. Sonreír. Luchar. Pensar en positivo. No incomodar. El diagnóstico no solo ataca el cuerpo: desata una revolución existencial que reorganiza la forma de habitar el tiempo, el miedo y la identidad. Quedar atrapado en la pregunta «¿por qué a mí?» suele ser estéril. La respuesta es simple y brutal: forma parte de la biología humana. Lo excepcional no es enfermar, sino haber vivido bajo la ilusión de que nunca nos pasaría. Aceptar la fragilidad es el primer...

| etiquetas: cáncer , enfermedad , duelo , tratamiento
4 comentarios
Torrezzno #3 Torrezzno *
No estoy de acuerdo. El como lo afrontas es crucial.

La fundación UAPO de Jesús Candel lo hace a través del ejercicio. Cuando ves a un grupo de personas con cáncer divirtiéndose y pasandoselo bien por unas horas sabes que merece la pena.

Soy socio y se de lo que hablo. Cada persona lo llevará como desee pero hay una gran diferencia (aunque acabes falleciendo) en como lo afrontas
arturios #4 arturios
#3 Mi mujer, que lo pasó pero ahora está curada, odiaba eso de "la luchadora", "pensar en positivo", etc... a ver, lo que has de hacer es seguir el tratamiento y punto, eso no tiene nada de lucha sino de supervivencia, también están los que tienen pensamiento positivo y mueren y los que todo se les hace bola y sin embargo se curan.

El artículo denuncia que se le está obligando al enfermo a ¿luchar, ser positivo? lo que hay que hacer es apoyarlo, no obligarle a ser lo…   » ver todo el comentario
janatxan #1 janatxan
La obligación de llevarlo bien de cara a la galería no es tal, lo que pasa es que la adulación al "fuerte", al "valiente", al "que lucha", es tan exagerada que las personas se dejan querer, a todo el mundo le gustaba de pequeño como su madre les mimaba el día que estaban malitos sin ir al cole.
#2 ZamoraBigote
The only God Is the God of Death.

And what do we say to Death?

Not today.

Syrio Forel, the First sword of Braavos.  media
