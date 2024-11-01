edición general
3 meneos
34 clics
Cancelado - Parque de la Paramount en España [ENG]

Cancelado - Parque de la Paramount en España [ENG]  

En 2011, Paramount Pictures anunció grandes planes para un nuevo complejo temático en España. Se prometía que sería un parque temático enorme y revolucionario, la capital de la zona. Sin embargo, solo unos años después de su anuncio, se había avanzado muy poco. Acompáñame hoy para descubrir cómo este prometedor parque temático acabó siendo cancelado. [ Nota: Los subs autotraducidos a castellano son muy decentes ]

| etiquetas: paramount , cancelado , parque temático
2 1 0 K 39 cultura
4 comentarios
2 1 0 K 39 cultura
Connect #2 Connect *
Hace 14 años ya de ese proyecto. Llevaba cancelado hace ya mucho tiempo. Estos Parques son muy caros de mantener y suelen dar perdidas. Solo su parte de hoteles hace números positivos.

Quién lo está haciendo bien es Compagnie des Alpes, que gestiona parques de tamaño mediano como Futuroscope, Parc Obelix, etc... Estos tienen beneficios por si solos y sin hoteles.
1 K 29
sotillo #4 sotillo
#2 ¿No es más rentable hacerte con hoteles y pisos de alquiler vacacionales y convertir la ciudad en un parque temático donde las atracciones las mantienen otros?
0 K 10
JuanCarVen #1 JuanCarVen
Murcia, recalificación de terrenos ilegal. Otro caso aislado de los grandes gestores.
1 K 24
josete15 #3 josete15
Algunos murcianos se arruinaron, pero gracias a dios, era un parque que nacía muerto y nos iba a traer más ruina a la Región (por si no tuviéramos suficiente).
0 K 10

menéame