Cancelado - Parque de la Paramount en España [ENG]  

En 2011, Paramount Pictures anunció grandes planes para un nuevo complejo temático en España. Se prometía que sería un parque temático enorme y revolucionario, la capital de la zona. Sin embargo, solo unos años después de su anuncio, se había avanzado muy poco. Acompáñame hoy para descubrir cómo este prometedor parque temático acabó siendo cancelado. [ Nota: Los subs autotraducidos a castellano son muy decentes ]