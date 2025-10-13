Los canales de música de MTV se apagarán en toda Europa a finales de 2025 [ING]

El gigante del entretenimiento Paramount Global ha dado la triste noticia de que, tras 44 años de transmisión continua, una institución cultural cerrará definitivamente el 31 de diciembre de 2025. Se cancelarán cinco canales muy queridos: MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV y MTV Live. Primero dejarán de emitir en el Reino Unido e Irlanda, antes de hacerlo en Francia, Alemania, Austria, Polonia, Hungría, Australia y Brasil. La decisión se produce en medio de fuertes medidas de reducción de costes por parte de Paramount Global, ...