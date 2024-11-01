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Canal oficial de la Comisión Interministerial para el Trío de Eclipses

Canal oficial de la Comisión Interministerial para el Trío de Eclipses

Canal oficial de la Comisión Interministerial para el Trío de Eclipses, el órgano colegiado creado por el Gobierno de España para garantizar la preparación, organización y coordinación segura de estos eventos, adscrita al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. La gestión de tres grandes eclipses consecutivos plantea desafíos complejos en movilidad, seguridad y logística. Por ello, la labor principal de la Comisión es coordinar la acción de las diferentes Administraciones públicas para actuar de manera proactiva y conjunta.

| etiquetas: eclipse , comisión interministerial , ministerio de ciencia
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4 comentarios
3 1 0 K 48 ciencia
woody_alien #1 woody_alien *
Pero ... qué ... coño ... es ... esto????? Un dominio para los eclipses, no servía una puta página colgada de la web del mini-histerio?
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Barney_77 #2 Barney_77
#1 Huele a chiringuito a años luz de distancia
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mahuer #4 mahuer
#2 en realidad solo a ocho minutos luz de distancia. :troll:
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rrubior #3 rrubior *
#1 Pero si un dominio cuesta cuatro duros.
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menéame