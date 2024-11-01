Canal oficial de la Comisión Interministerial para el Trío de Eclipses, el órgano colegiado creado por el Gobierno de España para garantizar la preparación, organización y coordinación segura de estos eventos, adscrita al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. La gestión de tres grandes eclipses consecutivos plantea desafíos complejos en movilidad, seguridad y logística. Por ello, la labor principal de la Comisión es coordinar la acción de las diferentes Administraciones públicas para actuar de manera proactiva y conjunta.