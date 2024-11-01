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Can’t Get You Out of My Head
Un gato vigila mientras dos niños hacen una extraordinaria performance de la canción de Kylie Minogue.
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#4
Sacapuntas
Pero no negaréis que el chaval tiene flow.
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#5
OCLuis
*
#4
Es el puto amo.
Y juraría que son los mismos pasos que el ballet del video clip promocional de la canción, que tiene ya por lo menos 20 años.
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#1
pablisako_1
@admin
igual estaría mejor en oyoyoy
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#2
pablisako_1
Hay gato, hay meneo
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#3
berkut
Empaticé con el gato
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#6
neiviMuubs
Ojur, las clases de danza al chiquillo se han pagado bien, talentazo que tiene
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menéame
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Y juraría que son los mismos pasos que el ballet del video clip promocional de la canción, que tiene ya por lo menos 20 años.