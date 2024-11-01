edición general
7 meneos
300 clics
Can’t Get You Out of My Head

Can’t Get You Out of My Head  

Un gato vigila mientras dos niños hacen una extraordinaria performance de la canción de Kylie Minogue.

| etiquetas: can’t get you out of my head , gato vigilante , performance
6 1 0 K 66 ocio
6 comentarios
6 1 0 K 66 ocio
#4 Sacapuntas
Pero no negaréis que el chaval tiene flow.
4 K 48
OCLuis #5 OCLuis *
#4 Es el puto amo.

Y juraría que son los mismos pasos que el ballet del video clip promocional de la canción, que tiene ya por lo menos 20 años.
0 K 11
pablisako_1 #1 pablisako_1
@admin igual estaría mejor en oyoyoy
3 K 40
pablisako_1 #2 pablisako_1
Hay gato, hay meneo xD
1 K 18
berkut #3 berkut
Empaticé con el gato
1 K 16
neiviMuubs #6 neiviMuubs
Ojur, las clases de danza al chiquillo se han pagado bien, talentazo que tiene
0 K 8

menéame