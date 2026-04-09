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Por qué el campo magnético de Saturno está «torcido»: científicos resuelven un misterio de 20 años usando datos de la sonda Cassini

El campo magnético de Saturno no es la burbuja simétrica y ordenada que rodea a la Tierra. Está visiblemente desplazado hacia un lado, y un equipo internacional liderado por la Southern University of Science and Technology de China y el University College London cree haber descubierto por qué. La respuesta, publicada en Nature Communications, combina Resuelto el misterio del campo magnético "torcido" de Saturno

| etiquetas: ciencia , astronomía
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2 comentarios
3 1 0 K 34 ciencia
#1 Sacapuntas
Combina dos factores: la velocidad brutal a la que gira Saturno y una luna concreta llamada Encélado.
Interesante porque se evidencia además que en cada planeta el campo magnético es como una huella única.
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#2 diablos_maiq
las líneas del campo magnético se desplazan hacia un lado por la fuerza centrífuga. :shit:
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