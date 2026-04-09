Por qué el campo magnético de Saturno está «torcido»: científicos resuelven un misterio de 20 años usando datos de la sonda Cassini

El campo magnético de Saturno no es la burbuja simétrica y ordenada que rodea a la Tierra. Está visiblemente desplazado hacia un lado, y un equipo internacional liderado por la Southern University of Science and Technology de China y el University College London cree haber descubierto por qué. La respuesta, publicada en Nature Communications, combina Resuelto el misterio del campo magnético "torcido" de Saturno