Campbell’s despide al directivo que despreció sus propias sopas

El vice presidente de tecnología fue grabado mientras decía que los caldos son procesados para “pobres”. Los presuntos comentarios se realizaron durante una reunión que Garza afirmó haber grabado. “Tras una revisión, creemos que la voz en la grabación es, de hecho, la de Martin Bally”, declaró Campbell’s en un comunicado. “Los comentarios fueron vulgares, ofensivos y falsos, y nos disculpamos por el daño que han causado”.