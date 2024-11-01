edición general
La campaña para destruir a Renee Good[ENG]

--Modo lectura visible-- Después de que un agente de ICE disparó y mató a la madre de Minneapolis, los medios conservadores lanzaron un ataque total a su reputación. Su identidad como mujer queer era central en ellaA pesar de la evidencia en video, los medios conservadores se pusieron de acuerdo de inmediato. Good era "100% culpable" de su propia muerte. Megyn Kelly dijo que "fue obra suya". El veredicto fue unánime: se lo merecía.Pero las razones esgrimidas para justificar los círculos de su muerte han ido mucho más allá.

#3 Sacapuntas *
No es muy diferente a cómo pensaban los franquistas, ideas que aún permanecen en algunas mentes en este país: aquí sobran 22 millones de rojos. Allí parece que los que han alcanzado el poder piensan igual, que sobra mucha gente. No solo inmigrantes, no solo el diferente físicamente, sino ciudadanos que no piensan como ellos, seres humanos que simplemente piensan diferente a ellos. ¿Y tu de quién eres?
#7 Pingocho *
Por eso los medios vendidos al poder pierden audiencia. Tratan a la gente como idiotas incapaces de contrastar la información (que los hay). Luego se quejan cuando tienen que despedir gente y fusionarse para sobrevivir.
Zoidborg #1 Zoidborg
#0 A mí no me va en modo lectura ni con Mozilla ni con Opera.
#2 cajadecartonmojada
#1 A mí me va con Firefox.
Zoidborg #5 Zoidborg
#2 #1 Ahora sí. Creo que cuentan visitas también. O se ha hecho la picha un lío con las cookies.
#4 Meinhard
#1 Te pongo el texto en inglés entero.

Renee Good was a poet, a mother of three, a wife. Within hours of her death, as far as the government was concerned, she was a domestic terrorist.

On January 7, ICE agent Jonathan Ross shot Good through her car windshield and window in Minneapolis. She appeared to have four gunshot wounds, according to The New York Times, which cited a Minneapolis Fire Department report. Hours after the shooting, Department of Homeland Security Secretary Kristi Noem…   » ver todo el comentario
aporuvas #6 aporuvas
Joder que lo piensa hasta su suegro hostias
Esta gente está muy pero que muy enferma
