La campaña para destruir a Renee Good[ENG]

--Modo lectura visible-- Después de que un agente de ICE disparó y mató a la madre de Minneapolis, los medios conservadores lanzaron un ataque total a su reputación. Su identidad como mujer queer era central en ellaA pesar de la evidencia en video, los medios conservadores se pusieron de acuerdo de inmediato. Good era "100% culpable" de su propia muerte. Megyn Kelly dijo que "fue obra suya". El veredicto fue unánime: se lo merecía.Pero las razones esgrimidas para justificar los círculos de su muerte han ido mucho más allá.