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Caminar rápido se asocia a mayor cociente intelectual, rostro más joven y cerebro más grande

Caminar rápido se asocia a mayor cociente intelectual, rostro más joven y cerebro más grande

Las personas que caminan rápido tienen un IQ promedio 16 puntos más alto que el de las que caminan lento, sus rostros parecen más jóvenes y sus cerebros tienden a ser más grandes.

| etiquetas: actividad física , cerebro , salud , inteligencia , ejercicio
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19 comentarios
17 4 3 K 150 ciencia
Apotropeo #10 Apotropeo
#1 La excepción que confirma la regla.
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Cehona #15 Cehona
#10 El dia de la moción de Censura, su escaño estaba vacio, no porque tuviera la regla, era por una regla de tres, dónde no entraba.
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sotillo #17 sotillo
#1 No lo veo, ahora listo si que le da
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#2 surco
Yo camino muy muy rápido. Hombre, cabezón soy....de ahí a todo lo demás :roll:
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#3 capitan.meneito
Yo tengo momentos de alto intelecto, cuando me da un apretón de tripa.
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#9 EISev
#3 la necesidad agudiza el ingenio
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#4 Tecar
No os esforcéis, que no porque os pongáis a andar más rápido vais a tener un IQ más alto, parecer más jóvenes o agrandar el cerebro.
:troll:
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rogerius #7 rogerius *
#4 En efecto. Y el artículo lo reconoce: «Es un estudio observacional. No significa que caminar más rápido, sobre todo ya siendo adulto, vaya a aumentarte el IQ. Revela el estado en el que te encuentras. Pero también sugiere que, como indican otros estudios, que la adecuada actividad física protege la salud cerebral.»
Aunque parece dejar abierta la cosa si eres joven. xD :troll:
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arariel #5 arariel
Correr es de cobardes.
Si corres no las ves venir.
Si caminas lento te percatas de lo que se te viene encima y cambias de camino.
No corras. Madruga más o sal antes de casa.

Me voy a dormir, que mañana madrugo.
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Moderdonia #6 Moderdonia *
En otro estudio se asocia a caminar muy lento con un cociente intelectual más bajo, un cerebro más pequeño, un rostro más viejo pero una polla más grande, qué prefieres?
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#13 surco
#6 Pu ej no ze cu a lo qie ro .
De ja que lo pi en se con mucha caaaaaallllmmmmaaa..
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Gry #8 Gry
Los jóvenes caminan más rápido, suelen ser más guapos que cuando envejecen y no han sufrido todavía deterioro cognitivo por la edad. :-P
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#11 capitan.meneito
Si arrastras la huevada es normal caminar mas lento...
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#12 sliana
Lo único que prueba es que llegan tarde
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#18 troglodoto
#14 spam spam spam
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oLiMoN63 #16 oLiMoN63
Curioso. La noticia se centra en que caminar rápido se asocia a mayor cociente intelectual, mientras que el artículo resalta que caminar lento se asocia a menor IQ.
Y no, no es lo mismo.
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Glidingdemon #19 Glidingdemon
En mi puta vida he ido con prisa, ya lo dice mi mujer, si le veis correr, correr vosotros, algo chungo pasa. Y como ya han dicho antes, correr es de cobardes. :-D
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menéame