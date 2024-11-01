Caminar rápido se asocia a mayor cociente intelectual, rostro más joven y cerebro más grande

Las personas que caminan rápido tienen un IQ promedio 16 puntos más alto que el de las que caminan lento, sus rostros parecen más jóvenes y sus cerebros tienden a ser más grandes.
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Aunque parece dejar abierta la cosa si eres joven.
Si corres no las ves venir.
Si caminas lento te percatas de lo que se te viene encima y cambias de camino.
No corras. Madruga más o sal antes de casa.
Me voy a dormir, que mañana madrugo.
De ja que lo pi en se con mucha caaaaaallllmmmmaaa..
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Y no, no es lo mismo.