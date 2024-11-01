edición general
Camel Trophy, 45 años de la mayor aventura para aficionados al 4x4

Desde su última edición, hace ya 27 años, no ha existido otro desafío en todoterreno que combinara, conducción, aventura extrema y trabajo en equipo

2 comentarios
asola33 #1 asola33
Siempre me ha parecido una gran promoción del pijerio.
#2 luckyy
#1 Y lo llamarán deporte pero es una barbaridad gratuita del ser imbécil hacia la naturaleza para luego vender todoterrenos a impresentables que emulan esa barbaridad.
