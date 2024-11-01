edición general
Cambio de tendencia en el alquiler: el precio de los arrendamientos cae hasta en 11 autonomías desde sus máximos de 2025

El mercado del alquiler arrancó el año con una subida interanual del 5,3% hasta los 14,27 euros el metro cuadrado, según los datos que maneja la plataforma Fotocasa. Sin embargo, hasta 11 autonomías han registrado bajadas de los arrendamientos desde sus máximos de 2025, según un estudio realizado por la plataforma. Cantabria encabeza la clasificación y los arrendamientos descienden hasta un 11,2% en el primer mes del año. Al mismo tiempo, seis comunidades marcan en enero de 2026 el precio más alto de toda la serie histórica, lo que evidencia...

6 comentarios
#1 Perrota
Pues no puede ser. Tiene que entrar el PP y Vox para parar las viviendas públicas en construcción, vender a los fondos buitre las construidas, y que el alquiler vuelva a subir y subir.

Crucemos los dedos.
1 K 30
Zarangollo #2 Zarangollo
Igual lo del cierre de miles de airbnb ilegales empieza a dar sus frutos :clap:
0 K 10
#3 Comorr
Bueno solo ha subió la vivienda en España un 50% en 5 años.

Gracias Pedro. Lo.mejor son las soluciones propuestas. ... .

Franco, muertos ave, ETA no existió, mil millones más para privatizar aerolíneas para asuntos propios y putas a empresas públicas de trenes.
0 K 6
Format_C #4 Format_C *
#3 yo me compré un piso con mucho esfuerzo en 2018 por X dinero y ahora en 2026 veo vender pisos parecidos en mi zona por 2.5X.

No lo entiendo, y tampoco quiero vender mi piso, pero me flipa como suben las cosas.
0 K 7
josde #5 josde
#3 Trol de febrero de este año. :foreveralone:
1 K 32
estemenda #6 estemenda *
#3 Es que no falla, febrero de 2026. Hala al ignore.
#5
0 K 12

