Taiwán sustituye a Corea del Sur como el país con la tasa de natalidad más baja del mundo en 2025

Taiwán confirmó en 2025 lo que organismos estadísticos ya venían señalando, y con una tasa cercana a 0,72 alcanzó la tasa de natalidad más baja del planeta, desplazando a Corea del Sur. El derrumbe de las tasas responde a una mezcla de factores: costos altos de la vivienda, jornadas laborales extensas y la postergación del matrimonio y la maternidad por proyectos profesionales. Además, cambios culturales que priorizan la realización personal explican por qué muchas parejas deciden tener menos hijos o no tenerlos.