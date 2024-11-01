edición general
7 meneos
9 clics
Taiwán sustituye a Corea del Sur como el país con la tasa de natalidad más baja del mundo en 2025

Taiwán sustituye a Corea del Sur como el país con la tasa de natalidad más baja del mundo en 2025

Taiwán confirmó en 2025 lo que organismos estadísticos ya venían señalando, y con una tasa cercana a 0,72 alcanzó la tasa de natalidad más baja del planeta, desplazando a Corea del Sur. El derrumbe de las tasas responde a una mezcla de factores: costos altos de la vivienda, jornadas laborales extensas y la postergación del matrimonio y la maternidad por proyectos profesionales. Además, cambios culturales que priorizan la realización personal explican por qué muchas parejas deciden tener menos hijos o no tenerlos.

| etiquetas: natalidad , taiwán , corea del sur , mínimo , mundial
6 1 0 K 92 Natalidad
4 comentarios
6 1 0 K 92 Natalidad
emmett_brown #1 emmett_brown
Taiwán es un país?
1 K 14
tul #2 tul
#1 es otro gran éxito del capitalismo xD
0 K 12
#3 Joaker
#1 De facto
0 K 7
#4 CrudaVerdad
No es preocupante si la automatización de tareas y trabajos marcha viento en popa.
0 K 10

menéame