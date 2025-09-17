edición general
El cambio climático provocó 2.800 fallecidos en España durante el verano más caluroso de la historia: “Cambios de unos pocos grados pueden suponer la diferencia entre la vida y la muerte

Una investigación británica cifra en 16.500 las muertes por calor en Europa. Los fallecimientos fueron especialmente elevados en las grandes ciudades. España ha vivido su verano más caluroso desde 1961 y el exceso de temperaturas ha tenido sus consecuencias: un estudio elaborado por el Imperial College London y el London School of Hygiene and Tropical Medicine cifra en 2.841 las muertes relacionadas con el calor en los meses de junio a agosto.

#1 tyrrelco
Más arbolado y menos coches es lo que necesitan nuestras grandes ciudades...
Antipalancas21 #2 Antipalancas21
#1 Y que el campo se cuide mas y no se provoquen tantos incendios en el, el arbolado son el complemento para nuestros pulmones poder respirar y no ahogarnos, ademas bajan las temperaturas.
#3 tyrrelco
#2 Igual quería decir que un fuego a ciertos campos haría más bien que mal
