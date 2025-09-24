El "cambio climático" se borra de los estatutos de la fundación "València Sostenible" de la alcaldesa

El término "cambio climático" se ha borrado de los estatutos del nuevo organismo autónomo municipal (OAM) Valencia Sostenible impulsado por el gobierno municipal de la popular Mª José Catalá para fusionar las fundaciones València Clima i Energía y el Centro Mundial de la Alimentación Sostenible, ambos creados por el anterior gobierno progresista, a instancias de una enmienda presentada por los socios de gobierno de Vox unas horas antes de la aprobación del texto
