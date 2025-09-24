edición general
6 meneos
4 clics
El "cambio climático" se borra de los estatutos de la fundación "València Sostenible" de la alcaldesa

El "cambio climático" se borra de los estatutos de la fundación "València Sostenible" de la alcaldesa

El término "cambio climático" se ha borrado de los estatutos del nuevo organismo autónomo municipal (OAM) Valencia Sostenible impulsado por el gobierno municipal de la popular Mª José Catalá para fusionar las fundaciones València Clima i Energía y el Centro Mundial de la Alimentación Sostenible, ambos creados por el anterior gobierno progresista, a instancias de una enmienda presentada por los socios de gobierno de Vox unas horas antes de la aprobación del texto

| etiquetas: cambio climático , vox , pp
6 0 0 K 92 politica
3 comentarios
6 0 0 K 92 politica
Supercinexin #2 Supercinexin
Todo lo que digan los voxenetas. Lo importante es rascar poder para poder robar a gusto, lo de hacer algo por los ciudadanos es lo de menos. Pactar con Satanás o con la momia de Franco resucitado si hace falta. Y luego por supuesto proyectar mucho, acusar a los demás de lo que hacen ellos y ponerse a llorar porque Sánchez ha pactado con nosequién.
1 K 36
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Insisten en otro 29 de octubre, es terrorismo
0 K 15
wildseven23 #3 wildseven23
Y ahí están, siguen los primeros en las encuestas. No sé cuántos muertos más necesita la gente para darse cuenta de lo que pasa.
0 K 15

menéame